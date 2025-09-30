Oglas

"offline"

"Blackout" u Afganistanu: Talibani izgasili telekomunikacije

author
N1 Info
|
30. ruj. 2025. 17:32
internet u afganistanu
Unsplash/Ilustracija

Talibani su u utorak drugi dan zaredom prekinuli telekomunikacije u Afganistanu, ostavljajući zemlju uglavnom odsječenom od ostatka svijeta.

Oglas

Drugi dan bez interneta, kaos u Afganistanu

Radikalna islamistička skupina prekinula je optički pristup internetu diljem Afganistana 29. rujna. Mobilne telefonske mreže, koje dijele isti sustav, također su uglavnom bile zatvorene.

Taj potez izazvao je kaos u Afganistanu, poremetivši letove i blokirajući pristup bankarskim sustavima i elektroničkoj trgovini, kao i online tvrtkama i školama.

Organizacija za praćenje interneta NetBlocks izjavila je kasno u ponedjeljak da je Afganistan "usred potpunog prekida interneta".

Cilj: Sprječavanje nemorala?

Talibani nisu dali službeni razlog za prekid rada. Međutim, komunikacija je bila prekinuta nekoliko tjedana nakon što je skupina počela blokirati pristup optičkom internetu u nekoliko pokrajina.

Skupina je rekla da je cilj bio spriječiti "nemoral", a talibani su prethodno izrazili zabrinutost zbog pornografije i online intimnosti između muškaraca i žena.

Međutim, kritičari su rekli da je odluka dio šireg suzbijanja individualnih sloboda i slobodnog protoka informacija.

Preuzeli vlast 2021. godine

Od preuzimanja vlasti 2021. godine, talibani su ozbiljno ograničili prava Afganistanaca, posebno žena, i nasilno suzbijali neslaganje. Talibani koriste svoje tumačenje islamskog šerijatskog zakona kako bi opravdali svoje ekstremističke politike. Međutim, islamski znanstvenici kažu da ne postoji vjerska osnova za odluku talibana da ugase internet.

Prekid komunikacije utjecao je na obične Afganistance, privatne tvrtke i vladine urede.

Flightradar24, servis za praćenje letova, rekao je da je najmanje osam letova koji su trebali poletjeti ili sletjeti u međunarodni aerodrom Kabul u ponedjeljak otkazano.

"Ako prekineš internet, prekidaš život"

Ishaq Atmar, afganistanski analitičar sa sjedištem u Njemačkoj, rekao je da će prekid komunikacije imati dalekosežne posljedice.

"To je ogroman gubitak za narod Afganistana i za gospodarstvo ove zemlje", rekao je za RFE/RL Radio Azadi. „Ako prekineš internet, to znači da prekidaš život jer ništa nije moguće bez interneta.“

Internet je bio spas za afganistanske žene, od kojih su mnoge izgubile pravo na rad i studiranje nakon zabrane koju su talibani nametnuli 2022. godine.

Dodatni udarac na gospodarstvo

Nedostatak širokopojasnog interneta vjerojatno će pogoršati ekonomske probleme u Afganistanu, gdje siromaštvo raste, glad je raširena, a nezaposlenost visoka.

Haroon Basir, afganistanski novinar sa sjedištem u Francuskoj, rekao je za Radio Azadi da od ponedjeljka nije mogao kontaktirati svoju obitelj u Afganistanu.

„To je za mene ogromna bol“, rekao je. „To je ogroman izazov za tisuće Afganistanaca koji su izvan Afganistana i ne mogu kontaktirati svoje obitelji.“

Teme
afganistan afganistanci internet talibani talibani isključii internet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ