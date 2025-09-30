Od preuzimanja vlasti 2021. godine, talibani su ozbiljno ograničili prava Afganistanaca, posebno žena, i nasilno suzbijali neslaganje. Talibani koriste svoje tumačenje islamskog šerijatskog zakona kako bi opravdali svoje ekstremističke politike. Međutim, islamski znanstvenici kažu da ne postoji vjerska osnova za odluku talibana da ugase internet.