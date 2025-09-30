Talibani su u utorak drugi dan zaredom prekinuli telekomunikacije u Afganistanu, ostavljajući zemlju uglavnom odsječenom od ostatka svijeta.
Drugi dan bez interneta, kaos u Afganistanu
Radikalna islamistička skupina prekinula je optički pristup internetu diljem Afganistana 29. rujna. Mobilne telefonske mreže, koje dijele isti sustav, također su uglavnom bile zatvorene.
Today! Kabul International Airport suspended all flights as airlines reported they could not coordinate operations without communications, which could be due to the blackout after fiber-optic internet was disrupted in 17 provinces of Afghanistan.— FL360aero (@fl360aero) September 30, 2025
A nationwide internet and… pic.twitter.com/rYTqq6jP9f
Taj potez izazvao je kaos u Afganistanu, poremetivši letove i blokirajući pristup bankarskim sustavima i elektroničkoj trgovini, kao i online tvrtkama i školama.
Organizacija za praćenje interneta NetBlocks izjavila je kasno u ponedjeljak da je Afganistan "usred potpunog prekida interneta".
The internet has been completely shut down in Afghanistan, according to our internal data.— Proton VPN (@ProtonVPN) September 29, 2025
Our tools help to bypass censorship, but here access has been cut off.
We stand against acts like this and believe that both privacy & freedom of speech are human rights.
(Timezone CEST) pic.twitter.com/RbpgLvvUEG
Cilj: Sprječavanje nemorala?
Talibani nisu dali službeni razlog za prekid rada. Međutim, komunikacija je bila prekinuta nekoliko tjedana nakon što je skupina počela blokirati pristup optičkom internetu u nekoliko pokrajina.
Skupina je rekla da je cilj bio spriječiti "nemoral", a talibani su prethodno izrazili zabrinutost zbog pornografije i online intimnosti između muškaraca i žena.
Međutim, kritičari su rekli da je odluka dio šireg suzbijanja individualnih sloboda i slobodnog protoka informacija.
Preuzeli vlast 2021. godine
Od preuzimanja vlasti 2021. godine, talibani su ozbiljno ograničili prava Afganistanaca, posebno žena, i nasilno suzbijali neslaganje. Talibani koriste svoje tumačenje islamskog šerijatskog zakona kako bi opravdali svoje ekstremističke politike. Međutim, islamski znanstvenici kažu da ne postoji vjerska osnova za odluku talibana da ugase internet.
Prekid komunikacije utjecao je na obične Afganistance, privatne tvrtke i vladine urede.
Flightradar24, servis za praćenje letova, rekao je da je najmanje osam letova koji su trebali poletjeti ili sletjeti u međunarodni aerodrom Kabul u ponedjeljak otkazano.
"Ako prekineš internet, prekidaš život"
Ishaq Atmar, afganistanski analitičar sa sjedištem u Njemačkoj, rekao je da će prekid komunikacije imati dalekosežne posljedice.
"To je ogroman gubitak za narod Afganistana i za gospodarstvo ove zemlje", rekao je za RFE/RL Radio Azadi. „Ako prekineš internet, to znači da prekidaš život jer ništa nije moguće bez interneta.“
The Taliban turned off the fiber-optic internet all over Afghanistan, and this has caused big problems.— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 29, 2025
How does the internet work in the country, and what is now affected? pic.twitter.com/JJECZTZp7i
Internet je bio spas za afganistanske žene, od kojih su mnoge izgubile pravo na rad i studiranje nakon zabrane koju su talibani nametnuli 2022. godine.
Dodatni udarac na gospodarstvo
Nedostatak širokopojasnog interneta vjerojatno će pogoršati ekonomske probleme u Afganistanu, gdje siromaštvo raste, glad je raširena, a nezaposlenost visoka.
Haroon Basir, afganistanski novinar sa sjedištem u Francuskoj, rekao je za Radio Azadi da od ponedjeljka nije mogao kontaktirati svoju obitelj u Afganistanu.
„To je za mene ogromna bol“, rekao je. „To je ogroman izazov za tisuće Afganistanaca koji su izvan Afganistana i ne mogu kontaktirati svoje obitelji.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare