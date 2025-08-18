Bolivija na prekretnici: Centrist Rodrigo Paz vodi na izborima

Pazov rezultat iznenadio je analitičare, s obzirom da su ankete sugerirale da taj centristički senator uživa otprilike 10 posto podrške, daleko iza Quiroge i kandidata desnog centra Samuela Dorije Medine iz koalicije Alianza Unidad. Taj poslovni magnat priznao je poraz u nedjelju i rekao da će u drugom krugu podržati Paza.