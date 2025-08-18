Vremenska prognoza
Prolazna promjena ili kraj ljeta? Stiže obilna kiša, osjetno će osvježiti
U većini krajeva Hrvatske ima jutros manje do umjerene naoblake, mjestimice i slabe kiše na sjevernom Jadranu. Slabe oborine može još biti i u nastavku ponedjeljka, pokoji pljusak moguć je na krajnjem jugu.
Sjevernije na obali bura je na udare olujna, osobito pod Velebitom, slabjet će u nastavku dana.
Utorak donosi pretežno sunčane prilike, tek je na krajnjem jugu moguće kakav prolazni pljusak. Uz obilje sunca, malo toplije.
Srijeda donosi nestabilnije prilike, uz mogućnost pljuskova, lokalno izraženijih, osobito na sjevernom Jadranu.
U četvrtak nova oborina, mjestimice obilnija, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Osjetno će osvježiti, osobito u unutrašnjosti.
Nestabilno s povremenim pljuskovima nastavit će se i tijekom petka.
Posve stabilno neće biti niti za vikend, no posvuda će biti više sunčanih i suhih trenutaka. U skladu s tim ponovno će zatopliti, stoga će biti još vremena i prostora za uživanje u ljetnim radostima, ljeto će se nastaviti nakon prolazne promjene.
