Koliko traje plin u klima-uređaju?

Važno je napomenuti da se plin u klima-uređaju ne bi trebao potrošiti za manje od 3 godine, osim ako ne postoji problem poput curenja ili nepravilne instalacije. Klima-uređaji dizajnirani su kao zatvoreni sustavi u kojima plin kruži, a ne troši se kao gorivo. Teorijski, kada bi sustav bio savršeno zatvoren, plin bi mogao trajati koliko i sam uređaj.