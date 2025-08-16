Oglas

Sukoba narkoklanova

Nestali Hrvat likvidiran u Boliviji, uz njega su bila dva tijela u crnim vrećama

N1 Info
16. kol. 2025. 08:02
policija, marco skerbec
Screenshot (policija)

Riječanin rođen 1992. godine Marco Skerbec, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji prošle subote zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.

Nekoliko lažnih identiteta

Bolivijska policija našla je njihova tijela u kuhinji iznajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici.

Skerbec je bio na tjeralici, a imao je nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji.

Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori.

Sukoba narkoklanova

On je zajedno s dvojcem išao na sastanak kada su likvidirani prošle subote nedaleko od grada Santa Cruz u Boliviji, doznaje Jutarnji list

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narkoklanova, odnosno da je motiv likvidacije trgovina kokainom.

Na stranici Nestali i u PU primorsko-goranskoj prijavljen je Skerbecov nestanak, a iako mu je prebivalište u Rijeci, već je dulje vrijeme boravio u Boliviji. 

Kriminalna prošlost 

U optužnici protiv tzv. kavačkog klana, ime Marca Skerbeca, kao i ime njegove sestre, navedeno je više desetaka puta.

Skerbec je naveden kao jedan od vođa kriminalne skupine koji je na šifriranoj aplikaciji Sky koristio nadimak Coco, piše Jutarnji. 

U istrazi vođenoj 2020. godine Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Skerbec, izvještaji o praćenju, fotografije droge i ruta njezina prevoženja - od Španjolske, Italije, Njemačke do Slovenije i Hrvatske.

Također su priložene fotografije s iznosima novca zarađenog od ilegalne preprodaje droge.

bolivija hrvat u boliviji kavački klan marko skerbec

