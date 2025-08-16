Nestali Hrvat likvidiran u Boliviji, uz njega su bila dva tijela u crnim vrećama

U istrazi vođenoj 2020. godine Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Skerbec, izvještaji o praćenju, fotografije droge i ruta njezina prevoženja - od Španjolske, Italije, Njemačke do Slovenije i Hrvatske.