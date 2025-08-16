Nestali Hrvat likvidiran u Boliviji, uz njega su bila dva tijela u crnim vrećama

Riječanin rođen 1992. godine Marco Skerbec, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji prošle subote zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.
Nekoliko lažnih identiteta
Bolivijska policija našla je njihova tijela u kuhinji iznajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici.
Skerbec je bio na tjeralici, a imao je nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji.
Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori.
Sukoba narkoklanova
On je zajedno s dvojcem išao na sastanak kada su likvidirani prošle subote nedaleko od grada Santa Cruz u Boliviji, doznaje Jutarnji list.
Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narkoklanova, odnosno da je motiv likvidacije trgovina kokainom.
Na stranici Nestali i u PU primorsko-goranskoj prijavljen je Skerbecov nestanak, a iako mu je prebivalište u Rijeci, već je dulje vrijeme boravio u Boliviji.
Kriminalna prošlost
U optužnici protiv tzv. kavačkog klana, ime Marca Skerbeca, kao i ime njegove sestre, navedeno je više desetaka puta.
Skerbec je naveden kao jedan od vođa kriminalne skupine koji je na šifriranoj aplikaciji Sky koristio nadimak Coco, piše Jutarnji.
U istrazi vođenoj 2020. godine Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Skerbec, izvještaji o praćenju, fotografije droge i ruta njezina prevoženja - od Španjolske, Italije, Njemačke do Slovenije i Hrvatske.
Također su priložene fotografije s iznosima novca zarađenog od ilegalne preprodaje droge.
