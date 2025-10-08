Britanska policija: Napadač na sinagogu iskazao vjernost Islamskoj državi

Muškarac u čijem je napadu na sinagogu u predgrađu Manchestera prošli tjedan ubijeno dvoje ljudi policiji je u telefonskom razgovoru rekao da djeluje u ime terorističke organizacije tzv. Islamske države, objavila je britanska protuteroristička jedinica.
Jihad Al-Shamie, 35-godišnji britanski državljanin sirijskog podrijetla, nazvao je policiju nakon što se automobilom zabio u pješake i nožem napao ljude u Heaton Park Hebrew Congregation sinagogi u okrugu Crumpsall, objavila je policija.
Snage sigurnosti ubile su Al-Shamiea koji je vjerojatno nosio pojas s eksplozivom, a policija je kasnije priopćila da je slučajno pogodila jednu od dviju žrtava.
"Možemo potvrditi da je u prvim fazama napada napadač nazvao policiju i izrazio vjernost takozvanoj Islamskoj državi", rekao je glasnogovornik lokalne policije.
"Nastavljamo istraživati potpune okolnosti i motivaciju iza onoga što se dogodilo. Istraga se nastavlja ubrzanim tempom."
Napad prošli četvrtak, u kojem su živote izgubili 53-godišnji Adrian Daulby i 66-godišnji Melvin Cravitz, dogodio se tijekom Jom Kipura, najsvetijeg dana židovskog kalendara.
Čelnik protuterorističke jedinice britanske policije Laurence Taylor prošli je tjedan rekao da vlasti vjeruju da je Al-Shamie bio pod utjecajem ekstremističke islamističke ideologije.
Napadač nije bio ranije poznat tom odjelu policije, no imao je kriminalni dosje te je nedavno uhićen zbog silovanja prije no što je pušten uz jamčevinu, kazao je Taylor.
Shamieva obitelj na Facebooku je napisala da je duboko šokirana napadom te da se želi ograditi od njegovog odvratnog čina.
