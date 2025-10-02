Oglas

teroristički čin

Poznati detalji o napadaču koji je nožem ubio dvoje Židova u Sinagogi: Oglasio se Netanyahu

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 21:52
2025-10-02T133357Z_770907519_RC2P3HAUPP9F_RTRMADP_3_BRITAIN-POLICE-MANCHESTER
REUTERS / Phil Noble

Tijekom jutarnje molitve u sinagogi Heaton Park Hebrew Congregation u Manchesteru, Velika Britanija, došlo je do napada nožem. Dvoje ljudi je ubijeno, a napadač je ubrzo likvidiran

Oglas

Napad na Yom Kippur - četvero ozlijeđenih i dvoje mrtvih

Napadač je prvo udario automobilom u pješake ispred sinagoge, a zatim napao nekoliko osoba nožem. Policija ga je potom - ustrijelila. Najmanje četiri su ozbiljno ozlijeđene.

Incident se tretira kao teroristički napad, javlja Sky.

Starmer održao krizni sastanak

Napad se dogodio tijekom židovskog praznika Yom Kippuru trenutku kada su vjernici bili u sinagogi.

Reakcije su oštre — britanski premijer Keir Starmer osudio je čin kao “strašan”, povukavši se s međunarodnog skupa da vodi krizni sastanak.

Napadač nije bio pod istragom protuterorističke policije

Prema izvješću Press Associationa, ime napadača nije se pojavilo u početnim pretragama policijskih i sigurnosnih protuterorističkih evidencija te se ne smatra da je bio pod trenutnom istragom.

Dodaju da se provode dodatne provjere kako bi se utvrdilo pojavljuju li se njegovi podaci u drugim istragama.

Ranije je policija u Manchesteru objavila da zna identitet napadača, ali ga zasad ne može potvrditi zbog “sigurnosnih razloga na mjestu događaja”.

Britanski državljanin

Britanski istražitelji zasad vjeruju da je napadač na sinagogu bio naturalizirani britanski državljanin. Njegova posljednja poznata adresa bila je u Manchesteru, prenosi The Guardian.

Netanyahu: Izrael tuguje sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da njegova zemlja "tuguje sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji" nakon "barbarskog terorističkog napada" u Manchesteru.

"Naša srca su s obiteljima ubijenih i molimo se za brz oporavak ranjenih", rekao je na X.

"Kao što sam upozorio u UN-u: slabost pred terorizmom donosi samo više terorizma. Samo snaga i jedinstvo mogu ga pobijediti."

Teme
benjamin netanyahu keir starmer sinagoga ubojstvo yom kippur

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ