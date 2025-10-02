Poznati detalji o napadaču koji je nožem ubio dvoje Židova u Sinagogi: Oglasio se Netanyahu

Tijekom jutarnje molitve u sinagogi Heaton Park Hebrew Congregation u Manchesteru, Velika Britanija, došlo je do napada nožem. Dvoje ljudi je ubijeno, a napadač je ubrzo likvidiran
Napad na Yom Kippur - četvero ozlijeđenih i dvoje mrtvih
Napadač je prvo udario automobilom u pješake ispred sinagoge, a zatim napao nekoliko osoba nožem. Policija ga je potom - ustrijelila. Najmanje četiri su ozbiljno ozlijeđene.
Incident se tretira kao teroristički napad, javlja Sky.
Starmer održao krizni sastanak
Napad se dogodio tijekom židovskog praznika Yom Kippuru trenutku kada su vjernici bili u sinagogi.
Reakcije su oštre — britanski premijer Keir Starmer osudio je čin kao “strašan”, povukavši se s međunarodnog skupa da vodi krizni sastanak.
Sky's @GregMilamSky gives a timeline of events after two people were killed and four seriously injured in a terror attack on a synagogue in Manchester.— Sky News (@SkyNews) October 2, 2025
Warning: this video contains images of the suspected attacker after being shot by police.
Latest 🔗 https://t.co/hQ9AVLaBYw pic.twitter.com/Rdpljlmu7K
Napadač nije bio pod istragom protuterorističke policije
Prema izvješću Press Associationa, ime napadača nije se pojavilo u početnim pretragama policijskih i sigurnosnih protuterorističkih evidencija te se ne smatra da je bio pod trenutnom istragom.
Dodaju da se provode dodatne provjere kako bi se utvrdilo pojavljuju li se njegovi podaci u drugim istragama.
Ranije je policija u Manchesteru objavila da zna identitet napadača, ali ga zasad ne može potvrditi zbog “sigurnosnih razloga na mjestu događaja”.
Britanski državljanin
Britanski istražitelji zasad vjeruju da je napadač na sinagogu bio naturalizirani britanski državljanin. Njegova posljednja poznata adresa bila je u Manchesteru, prenosi The Guardian.
Netanyahu: Izrael tuguje sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da njegova zemlja "tuguje sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji" nakon "barbarskog terorističkog napada" u Manchesteru.
"Naša srca su s obiteljima ubijenih i molimo se za brz oporavak ranjenih", rekao je na X.
"Kao što sam upozorio u UN-u: slabost pred terorizmom donosi samo više terorizma. Samo snaga i jedinstvo mogu ga pobijediti."
