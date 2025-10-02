U Manchesteru se kod sinagoge nepoznati počinitelj automobilom zaletio u ljude, a potom ih je napao nožem, javljaju britanski mediji. Ubijene su dvije osobe, a policija je napadača upucala, no nije potvrdila je li ubijen. Napad je okarakteriziran kao teroristički.
"Jedan muškarac je upucan, vjeruje se da je riječ o počinitelju. Nažalost, dvije su osobe preminule", potvrdili su iz policije i dodali da je proglašen PLATO, što označava nacionalnu šifru hitnih služba kod sumnje na teroristički napad.
Hitna pomoć pruža osobama s ubodnim ranama i ozljedama koje je prouzročilo vozilo, navodi policija.
GMP declared PLATO and a major incident at 9.37am.— Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025
Shots were fired by Greater Manchester Police firearms officers at 9.38am. One man has been shot, believed to be the offender.
"Građane se moli da izbjegavaju to područje dok policija nastavlja s postupanjem na mjestu incidenta."
Služba hitne pomoći potvrdila je da je proglašen "veliki izvanredni događaj" u Crumpsallu, Manchester, prenosi Sky News.
Gradonačelnik: Ozbiljan incident!
Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham nazvao je događaj ozbiljnim incidentom i pozvao građane da izbjegavaju područje, a nakon što je dobio potvrde hitnih službi, objavio je kraj neposredne opasnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
