TERORISTIČKI NAPAD

VIDEO / Napad kod sinagoge u Manchesteru! Zabio se automobilom u ljude pa ih napao nožem: Dvoje mrtvih

N1 Info
02. lis. 2025. 11:38
11:53
REUTERS / Phil Noble

U Manchesteru se kod sinagoge nepoznati počinitelj automobilom zaletio u ljude, a potom ih je napao nožem, javljaju britanski mediji. Ubijene su dvije osobe, a policija je napadača upucala, no nije potvrdila je li ubijen. Napad je okarakteriziran kao teroristički.

"Jedan muškarac je upucan, vjeruje se da je riječ o počinitelju. Nažalost, dvije su osobe preminule", potvrdili su iz policije i dodali da je proglašen PLATO, što označava nacionalnu šifru hitnih služba kod sumnje na teroristički napad.

Hitna pomoć pruža osobama s ubodnim ranama i ozljedama koje je prouzročilo vozilo, navodi policija.

"Građane se moli da izbjegavaju to područje dok policija nastavlja s postupanjem na mjestu incidenta."

Služba hitne pomoći potvrdila je da je proglašen "veliki izvanredni događaj" u Crumpsallu, Manchester, prenosi Sky News.

Gradonačelnik: Ozbiljan incident!

Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham nazvao je događaj ozbiljnim incidentom i pozvao građane da izbjegavaju područje, a nakon što je dobio potvrde hitnih službi, objavio je kraj neposredne opasnosti.

manchester napad sinagoga

