REUTERS / Phil Noble

U Manchesteru se kod sinagoge nepoznati počinitelj automobilom zaletio u ljude, a potom ih je napao nožem, javljaju britanski mediji. Ubijene su dvije osobe, a policija je napadača upucala, no nije potvrdila je li ubijen. Napad je okarakteriziran kao teroristički.

Podijeli

Oglas

"Jedan muškarac je upucan, vjeruje se da je riječ o počinitelju. Nažalost, dvije su osobe preminule", potvrdili su iz policije i dodali da je proglašen PLATO, što označava nacionalnu šifru hitnih služba kod sumnje na teroristički napad.

Hitna pomoć pruža osobama s ubodnim ranama i ozljedama koje je prouzročilo vozilo, navodi policija.

GMP declared PLATO and a major incident at 9.37am.

Shots were fired by Greater Manchester Police firearms officers at 9.38am. One man has been shot, believed to be the offender. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

"Građane se moli da izbjegavaju to područje dok policija nastavlja s postupanjem na mjestu incidenta."

Služba hitne pomoći potvrdila je da je proglašen "veliki izvanredni događaj" u Crumpsallu, Manchester, prenosi Sky News.

Gradonačelnik: Ozbiljan incident!

Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham nazvao je događaj ozbiljnim incidentom i pozvao građane da izbjegavaju područje, a nakon što je dobio potvrde hitnih službi, objavio je kraj neposredne opasnosti.