Policija ispitala osumnjičene za "poticanje terorističkih djela" nakon napada na sinagogu

U četvrtak se 35-godišnji Jihad al Shamie, britanski državljanin sirijskog podrijetla, automobilom zabio u ljude ispred sinagoge na blagdan Jom Kipur, nakon čega je nožem usmrtio dvojicu muškaraca i nekoliko teško ozlijedio. Policija je naglasila da njegovo ime nije bilo zabilježeno u evidencijama programa Prevent, vladinog sustava za praćenje i prevenciju radikalizacije, ali je nedavno protiv njega podignuta optužnica za silovanje i bio je uvjetno pušten.