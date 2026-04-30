Kralj Charles završava državni posjet SAD-u u Bijeloj kući

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla završavaju svoj četverodnevni državni posjet SAD-u vrlo kratkim posjetom Bijeloj kući kako bi se oprostili od američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su već šarmirali na svečanoj večeri dva dana ranije.
Oglas
Službeni razlog kraljevskog putovanja bio je obilježavanje 250. obljetnice američkog stjecanja neovisnosti od britanske kolonijalne vlasti.
Državni posjet također je poslužio da se popravi ono što je Charles na večeri s Trumpom nazvao "neraskidivom vezom" i "neophodnim savezom" između dviju zemalja. Odnosi su u posljednje vrijeme napeti zbog odbijanja Ujedinjenog Kraljevstva da se pridružiti dvomjesečnom američko-izraelskom ratu protiv Irana.
Čini se da je uspjelo. Koliko god bio bijesan zbog britanskog premijera Keira Starmera, Trump je novinarima rekao koliko mu je drag njegov "veliki prijatelj" Charles.
"Kad toliko volite kralja neke zemlje, to vjerojatno pomaže vašem odnosu s premijerom", rekao je.
U srijedu su kralj i kraljica odali počast žrtvama terorističkih napada na New York 11. rujna 2001., položivši cvjetni buket na spomenik gdje su nekada stajali tornjevi blizanci Svjetskog trgovinskog centra.
Očekuje se da će Charles posljednjeg dana položiti vijenac na Nacionalnom groblju Arlington, s druge strane rijeke Potomac u Virginiji, svetom mjestu za mnoge Amerikance gdje su pokopani deseci tisuća poginulih u ratovima.
Također se očekuje da će kraljevski par prisustvovati zabavi u malom gradu u Virginiji kako bi se pridružili onome što je britansko veleposlanstvo nazvalo naizgled egzotičnom "sjevernoameričkom tradicijom zajedničkog obroka".
Kasnije tijekom dana, kraljevski par će odletjeti na Bermude u Charlesov prvi posjet kao suverena britanskom teritoriju koji nije stekao neovisnost.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas