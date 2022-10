Britanski obavještajci otkrili: Ovo je novi ruski prioritet u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj o situaciji u Ukrajini.

Ukrajinske snage pritišću ruske na sjeveroistoku i na jugu, kod Hersona, objavila je britanska služba u najnovijem izvješću o situaciji na bojištu u Ukrajini.

“Rusi prioritet daju vlastitim akcijama u Donbasu, osobito u blizini grada Bakhmuta”, stoji u izvještaju britanskih obavještajaca.

Ruske su snage prošlog tjedna napredovale oko 2 km prema gradu iz dva smjera i bliže su provali u Bakhmut koji je pretrpio značajnu štetu od granatiranja. U ovim akcijama vjerojatno sudjeluju pripadnici grupe Wagner, kao i nedavno regrutirane osobe iz ruskih zatvora, pišu.

