Broj poginulih u Nepalu porastao na 750

Broj smrtnih slučajeva u Nepalu porastao je na 734, s 2498 nestalih i 7514 spašenih, priopćila je nacionalna uprava za katastrofe. U Kini je do subote navečer u okrugu Gyirong poginulo16 ljudi, a 546 ih je nestalo, rekli su dužnosnici u Tibetu na konferenciji za novinare.