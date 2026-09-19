Dobro posluje i OpenAI. Njegov suosnivač i predsjednik Greg Brockman, koji ima 37 godina, najbogatiji je novi član Forbesove liste 400. Na nju je ušao nakon što je u svibnju tijekom sudskog postupka, u sklopu pravne bitke kompanije koja stoji iza ChatGPT-a s Elonom Muskom, pod prisegom priznao da njegov udio u OpenAI-ju vrijedi više od 20 milijardi dolara. OpenAI je u ožujku procijenjen na 852 milijarde dolara, a i OpenAI i Anthropic tijekom ljeta su povjerljivo podnijeli dokumentaciju za eventualni izlazak na burzu.