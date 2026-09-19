NOVA LISTA
Objavljena lista deset najmlađih milijardera na svijetu, pogledajte tko je na njoj!
Nema boljeg načina da se zaviri u budućnost nego pogledati mlade. To posebno vrijedi za Forbesovu listu 400 najbogatijih Amerikanaca, na kojoj revolucija umjetne inteligencije mijenja poredak i velikom brzinom dovodi vrlo mlade poduzetnike u najekskluzivniji klub najbogatijih ljudi u SAD-u.
Prošle godine samo su četiri milijardera mlađa od 40 godina bila dovoljno bogata da uđu na Forbes 400. Ove godine ima ih deset.
Čak sedam osoba u tridesetima ove se godine prvi put našlo na listi, iako je za ulazak bilo potrebno rekordno minimalno bogatstvo od 4,4 milijarde dolara. Svih sedmero svoje bogatstvo duguje procvatu umjetne inteligencije.
Četvero od tih sedam novih milijardera dolazi iz samo jedne kompanije, Anthropica, osnovanog 2021. godine nakon što je sedmero zaposlenika OpenAI-ja napustilo kompaniju jer su smatrali da prebrzo razvija umjetnu inteligenciju, bez dovoljno pozornosti posvećene sigurnosti i povjerenju. Četvero suosnivača Anthropica sada je među deset najmlađih osoba na ovogodišnjoj listi Forbes 400. Još dvoje suosnivača u ranim je četrdesetima i također se prvi put našlo na listi, dok je jedan kanadski državljanin.
Svih sedmero suosnivača, među kojima su Tom Brown (39), Daniela Amodei (39), Jack Clark (37) i Sam McCandlish (36), danas pojedinačno imaju procijenjeno bogatstvo od 15,5 milijardi dolara te dijele 75. mjesto na listi. Anthropic, koji je razvio AI model Claude, posljednji je put procijenjen na 965 milijardi dolara nakon investicijske runde vrijedne 65 milijardi dolara u svibnju. Ranije ove godine svih sedmero suosnivača obećalo je da će s vremenom darovati 80 posto svog bogatstva.
Dobro posluje i OpenAI. Njegov suosnivač i predsjednik Greg Brockman, koji ima 37 godina, najbogatiji je novi član Forbesove liste 400. Na nju je ušao nakon što je u svibnju tijekom sudskog postupka, u sklopu pravne bitke kompanije koja stoji iza ChatGPT-a s Elonom Muskom, pod prisegom priznao da njegov udio u OpenAI-ju vrijedi više od 20 milijardi dolara. OpenAI je u ožujku procijenjen na 852 milijarde dolara, a i OpenAI i Anthropic tijekom ljeta su povjerljivo podnijeli dokumentaciju za eventualni izlazak na burzu.
Tu je i Palmer Luckey iz Andurila, koji je s 33 godine drugi najmlađi na listi. Njegova kompanija za proizvodnju autonomnih dronova u svibnju je od ulagača rizičnog kapitala prikupila pet milijardi dolara uz procjenu vrijednosti kompanije od 61 milijarde dolara.
Najmlađi član Forbesove liste 400 je Steven Hao, 30-godišnji suosnivač i glavni tehnološki direktor kompanije Cognition, koja je razvila AI softverskog inženjera Devin. Cognition je u rujnu objavio da je u privatnoj investicijskoj rundi prikupio dvije milijarde dolara uz procjenu vrijednosti od 48 milijardi dolara, manje od tri godine nakon osnivanja.
Samo su trojica milijardera koja su 2025. bila među deset najmlađih članova Forbesove liste 400 zadržala mjesto u toj skupini. To su 38-godišnji Edwin Chen, osnivač kompanije za treniranje umjetne inteligencije Surge AI, 39-godišnji Vlad Tenev, suosnivač aplikacije za trgovanje Robinhood, i također 39-godišnji Lukas Walton, nasljednik bogatstva obitelji koja stoji iza Walmarta.
Walton je jedini među deset najmlađih koji je naslijedio bogatstvo. S procijenjenih 44,4 milijarde dolara ujedno je i najbogatiji među njima, a slijedi ga Brockman s procijenjenih 25,5 milijardi dolara.
Najmlađa osoba na cijeloj listi je 30-godišnji Hao
Deset najmlađih milijardera na ovogodišnjoj listi Forbes 400 zajedno vrijedi 169 milijardi dolara, u usporedbi s 357 milijardi dolara 2025. Pad se gotovo u cijelosti može pripisati činjenici da su neki iznimno bogati milijarderi zbog godina ispali iz skupine najmlađih. Među njima su 42-godišnji suosnivač i izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg, čije se bogatstvo procjenjuje na 212 milijardi dolara, 41-godišnji ulagač rizičnog kapitala Josh Kushner sa 16,7 milijardi dolara te 43-godišnji suosnivač Airbnb-a Nathan Blecharczyk s 11,9 milijardi dolara.
Najmlađa osoba na cijeloj listi je 30-godišnji Hao, dok je najstariji 97-godišnji drvni magnat Archie Aldis Emmerson, čije se bogatstvo procjenjuje na šest milijardi dolara. Prosječna dob osoba na Forbesovoj listi 400 iznosi 70 godina.
Deset najmlađih članova Forbesove liste 400 za 2026. u nastavku je poredano od najstarijeg prema najmlađem. Procjene bogatstva odnose se na 4. rujna 2026.
Lukas Walton, 39 godina
Bogatstvo: 44,4 milijarde dolara
Izvor bogatstva: Walmart
Lukas Walton unuk je osnivača Walmarta Sama Waltona, koji je preminuo 1992., i jedino dijete Samova sina Johna Waltona, koji je preminuo 2005. godine. Lukas je naslijedio približno trećinu očeve imovine, uglavnom u obliku dionica Walmarta.
Vodi čikašku kompaniju Builders Vision, koja se bavi ulaganjima i filantropijom te upravlja s više od 15 milijardi dolara uloženih u čistu energiju, održivu proizvodnju hrane i očuvanje oceana. U lipnju je stekao manjinski udio u NBA momčadi Chicago Bulls.
Vlad Tenev, 39 godina
Bogatstvo: 7,1 milijarda dolara
Izvor bogatstva: Robinhood
Tenev je rođen u Bugarskoj, a njegovi roditelji radili su za Svjetsku banku. Na Stanfordu je upoznao svog budućeg suosnivača Baijua Bhatta, koji ima 41 godinu i također je član Forbesove liste 400.
Njih dvojica 2013. pokrenuli su Robinhood, aplikaciju koja je ukinula provizije za trgovanje dionicama i potaknula ostatak brokerske industrije da učini isto. Kompanija je 2021. izašla na burzu, a Tenevljev udio od približno šest posto čini najveći dio njegova bogatstva.
Tenev je i predsjednik kompanije Harmonic, AI startupa koji je osnovao 2023. i koji je usmjeren na matematičko zaključivanje.
Tom Brown, 39 godina
Bogatstvo: 15,5 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Anthropic
Brown, koji je na MIT-u studirao računalne i kognitivne znanosti, bio je među prvih 20 zaposlenika OpenAI-ja. Bio je glavni autor rada iz 2020. kojim je predstavljen GPT-3, jezični model koji je pokazao da takvi sustavi mogu tečno pisati te je potaknuo aktualni investicijski procvat u području umjetne inteligencije.
Brown je 2021. s još šestero kolega napustio OpenAI kako bi osnovao konkurentski AI laboratorij Anthropic, koji stoji iza chatbota Claude. U kompaniji je zadužen za računalnu infrastrukturu koja se koristi za treniranje modela.
Daniela Amodei, 39 godina
Bogatstvo: 15,5 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Anthropic
Amodei je diplomirala na Sveučilištu Kalifornije u Santa Cruzu te radila u kompaniji za platne usluge Stripe prije nego što se pridružila OpenAI-ju, gdje je bila zadužena za sigurnost i politike.
OpenAI je napustila 2021. zajedno s bratom Dariom, koji je danas izvršni direktor Anthropica.
Edwin Chen, 38 godina
Bogatstvo: 18 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Surge AI
Chen je odrastao u gradiću na Floridi s oko 3400 stanovnika, gdje su njegovi roditelji, imigranti iz Tajvana, vodili kinesko-tajlandski restoran. Na MIT-u je poslije studirao matematiku, lingvistiku i računalne znanosti, a zatim radio u Googleu, Facebooku i Twitteru.
Godine 2020. osnovao je Surge AI, kompaniju koja zapošljava ljude za označavanje podataka te ocjenjivanje i ispravljanje odgovora koje generira umjetna inteligencija, a sve kako bi se trenirali AI modeli.
Greg Brockman, 37 godina
Bogatstvo: 25,5 milijardi dolara
Izvor bogatstva: OpenAI
Brockman je napustio i Harvard i MIT prije završetka preddiplomskog studija. S 25 godina postao je glavni tehnološki direktor kompanije za platne usluge Stripe, a 2015., kada je imao 28 godina, s Elonom Muskom i današnjim izvršnim direktorom Samom Altmanom suosnovao je OpenAI kao neprofitnu organizaciju.
Jack Clark, 37 godina
Bogatstvo: 15,5 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Anthropic
Clark je kao novinar Bloomberga izvještavao o umjetnoj inteligenciji prije nego što se pridružio OpenAI-ju kao direktor za javne politike.
Nakon što je 2021. s ostalim suosnivačima Anthropica napustio OpenAI, postao je jedan od istaknutijih zagovornika državne regulacije umjetne inteligencije u tom sektoru.
Sam McCandlish, 36 godina
Bogatstvo: 15,5 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Anthropic
McCandlish je doktorirao teorijsku fiziku na Stanfordu prije nego što se pridružio OpenAI-ju, gdje se bavio zakonima skaliranja, odnosno otkrićem da AI sustavi na predvidljiv način postaju sposobniji što im se daje više podataka i računalne snage.
Palmer Luckey, 33 godine
Bogatstvo: 5,9 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Anduril
Luckey je još kao tinejdžer izradio jedan od ranih uređaja za virtualnu stvarnost, a svoju kompaniju Oculus prodao je Facebooku za dvije milijarde dolara u novcu i dionicama kada je imao 21 godinu.
Kompaniju koja se danas zove Meta napustio je 2017. usred kontroverzi zbog svoje podrške predsjedniku Donaldu Trumpu. Iste godine osnovao je Anduril, kompaniju koja proizvodi autonomne dronove i senzore te softver temeljen na umjetnoj inteligenciji koji koordinira njihov rad.
Američka vojska u ožujku je Andurilu dodijelila desetogodišnji ugovor za njegov softver, hardver i povezane usluge, potencijalno vrijedan do 20 milijardi dolara. Dva mjeseca poslije Anduril je prikupio pet milijardi dolara kapitala uz procjenu vrijednosti kompanije od 61 milijarde dolara.
Steven Hao, 30 godina
Bogatstvo: 5,8 milijardi dolara
Izvor bogatstva: Cognition
Hao i druga dvojica suosnivača Cognitiona osvojili su zlatne medalje na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi, svjetskom natjecanju u programiranju. Hao je svoju medalju osvojio 2014.
Poslije je radio kao inženjer u startupu za označavanje podataka Scale AI, koji je suosnovao 29-godišnji milijarder Alex Wang, čije se bogatstvo procjenjuje na 3,2 milijarde dolara. Meta od 2025. posjeduje 49 posto Scale AI-ja.
Hao je kompaniju napustio prije nego što je 2023. osnovao Cognition. Glavni proizvod kompanije je Devin, AI agent koji piše i ispravlja programski kod, a među njegovim korisnicima su Citibank i fintech kompanija Ramp.
Cognition je u rujnu prikupio dvije milijarde dolara uz procjenu vrijednosti kompanije od 48 milijardi dolara, čime su sva trojica suosnivača postala milijarderi. Hao, koji je glavni tehnološki direktor Cognitiona i među osnivačima ima najveći vlasnički udio, jedini je od njih dovoljno bogat da se nađe na ovogodišnjoj listi Forbes 400.
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