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Planirate jesensko putovanje?

FOTO / Ovo su najpopularniji europski dvorci i palače, turisti ih obožavaju

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N1 Info
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19. ruj. 2026. 06:57
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Neuschwanstein PEXELS
Ilustracija: Pexels

Kako se približava jesen, povijest, kultura i baština ponovno postaju jedan od glavnih motiva za putovanja. Prema podacima Europske komisije za putovanja, s dolaskom hladnijeg vremena sve više ljudi planira izlete upravo oko kulturnih i povijesnih sadržaja.

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To potvrđuju i podaci turističke kompanije TUI Musement. Čak 94 posto ispitanika kaže da ih na sljedećem gradskom putovanju zanimaju ili vrlo zanimaju iskustva povezana s poviješću, kulturom i baštinom, piše Euronews.

TUI Musement zato je sastavio popis 30 najpopularnijih europskih dvoraca i palača za 2026. godinu, koristeći broj prikupljenih Googleovih recenzija. Analizirani su podaci iz 2023. i 2026. godine kako bi se vidjelo koji su objekti u međuvremenu privukli najviše pozornosti posjetitelja.

Španjolska je zemlja s najviše predstavnika na popisu – čak šest od 30 lokacija nalazi se ondje. Među deset najpopularnijih ušli su Alhambra u Granadi i Kraljevska palača u Madridu.

Alhambra PEXELS
Ilustracija: Pexels

Na vrhu ljestvice ponovno je Praški dvorac, dok je bečki Schönbrunn napredovao među prva tri. Jedina nova lokacija u prvih 30 je Budimski dvorac, koji je od 2023. povećao broj Googleovih recenzija za čak 65 posto.

Praški dvorac ponovno na vrhu

Praški dvorac zadržao je prvo mjesto s gotovo 199.000 Googleovih recenzija, što je 31 posto više nego 2023. godine.

Riječ je o jednom od najvećih kompleksa palača na svijetu, a posjetiteljima nudi obilazak brojnih znamenitosti, među kojima su katedrala sv. Vida, Stara kraljevska palača i slikovita Zlatna uličica.

Praški dvorac PEXEL
Ilustracija: Pexels

Drugo mjesto zauzela je Buckinghamska palača u Londonu, jedna od službenih rezidencija britanske kraljevske obitelji. Posebno je popularna smjena straže, koju svakodnevno prate brojni turisti, dok je tijekom ljeta moguće razgledati i dio raskošnih državnih prostorija.

Na trećem mjestu nalazi se palača Schönbrunn u Beču, koja je u odnosu na 2023. napredovala za dva mjesta. Palača je poznata po povezanosti s habsburškom monarhijom i bogatoj povijesti Austrije, a njezin kompleks nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.

Versailles i Wawel među europskim favoritima

Četvrto mjesto zauzela je palača Versailles u Francuskoj, nekadašnja rezidencija francuskih kraljeva. Posjetitelji ondje mogu razgledati slavnu Dvoranu ogledala, kraljevske apartmane i golemi uređeni vrt.

Versailles PEXELS
Ilustracija: Pexels

Na petom mjestu je dvorac Wawel u Krakovu, nekadašnja rezidencija i mjesto krunidbe poljskih kraljeva. Jedan od simbola Krakova je i legenda o zmaju, čija se skulptura nalazi u podnožju kompleksa.

Španjolska ima dva predstavnika zaredom. Alhambra u Granadi zauzela je šesto mjesto, zahvaljujući impresivnom kompleksu palača, vrtova i utvrda koji svjedoči o dugoj povijesti Andaluzije.

Na sedmom mjestu nalazi se Kraljevska palača u Madridu, koja je napredovala za jedno mjesto. Broj njezinih Googleovih recenzija od 2023. povećao se za 47 posto. I danas se u palači održavaju pojedini službeni događaji, dok turisti mogu razgledati, među ostalim, prijestolnu dvoranu, kraljevsku kapelu i raskošnu Gasparinijevu sobu.

Tower of London, Neuschwanstein i Drakulin dvorac

Na osmom je mjestu je Tower of London, jedna od najpoznatijih londonskih povijesnih građevina. Tvrđava je stoljećima bila poprište događaja koji su obilježili englesku povijest, a danas se u njoj čuvaju britanski krunski dragulji.

Tower of London PEXELS
Ilustracija: Pexels

Na devetom mjestu je bajkoviti dvorac Neuschwanstein u Bavarskoj. Smješten u Alpama, jedan je od najprepoznatljivijih europskih dvoraca, a povezuje se s bavarskim kraljem Ludvigom II. i njegovom fascinacijom umjetnošću, arhitekturom i srednjovjekovnim legendama.

Deseto mjesto zauzeo je dvorac Bran u Rumunjskoj, poznatiji kao „Drakulin dvorac“. Smješten u Transilvaniji, posebno privlači ljubitelje misterioznih priča i gotičke atmosfere. Iako je njegova povezanost s legendom o Drakuli dijelom rezultat kasnijeg popularnog mita, dvorac ima i dugu povijesnu ulogu kao utvrda i kraljevska rezidencija.

Deset najpopularnijih dvoraca i palača u Europi

  1. Praški dvorac, Češka
  2. Buckinghamska palača, Ujedinjeno Kraljevstvo
  3. Schönbrunn, Austrija
  4. Palača Versailles, Francuska
  5. Dvorac Wawel, Poljska
  6. Alhambra, Španjolska
  7. Kraljevska palača u Madridu, Španjolska
  8. Tower of London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  9. Neuschwanstein, Njemačka
  10. Dvorac Bran, Rumunjska

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