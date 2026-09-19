Planirate jesensko putovanje?
FOTO / Ovo su najpopularniji europski dvorci i palače, turisti ih obožavaju
Kako se približava jesen, povijest, kultura i baština ponovno postaju jedan od glavnih motiva za putovanja. Prema podacima Europske komisije za putovanja, s dolaskom hladnijeg vremena sve više ljudi planira izlete upravo oko kulturnih i povijesnih sadržaja.
To potvrđuju i podaci turističke kompanije TUI Musement. Čak 94 posto ispitanika kaže da ih na sljedećem gradskom putovanju zanimaju ili vrlo zanimaju iskustva povezana s poviješću, kulturom i baštinom, piše Euronews.
TUI Musement zato je sastavio popis 30 najpopularnijih europskih dvoraca i palača za 2026. godinu, koristeći broj prikupljenih Googleovih recenzija. Analizirani su podaci iz 2023. i 2026. godine kako bi se vidjelo koji su objekti u međuvremenu privukli najviše pozornosti posjetitelja.
Španjolska je zemlja s najviše predstavnika na popisu – čak šest od 30 lokacija nalazi se ondje. Među deset najpopularnijih ušli su Alhambra u Granadi i Kraljevska palača u Madridu.
Na vrhu ljestvice ponovno je Praški dvorac, dok je bečki Schönbrunn napredovao među prva tri. Jedina nova lokacija u prvih 30 je Budimski dvorac, koji je od 2023. povećao broj Googleovih recenzija za čak 65 posto.
Praški dvorac ponovno na vrhu
Praški dvorac zadržao je prvo mjesto s gotovo 199.000 Googleovih recenzija, što je 31 posto više nego 2023. godine.
Riječ je o jednom od najvećih kompleksa palača na svijetu, a posjetiteljima nudi obilazak brojnih znamenitosti, među kojima su katedrala sv. Vida, Stara kraljevska palača i slikovita Zlatna uličica.
Drugo mjesto zauzela je Buckinghamska palača u Londonu, jedna od službenih rezidencija britanske kraljevske obitelji. Posebno je popularna smjena straže, koju svakodnevno prate brojni turisti, dok je tijekom ljeta moguće razgledati i dio raskošnih državnih prostorija.
Na trećem mjestu nalazi se palača Schönbrunn u Beču, koja je u odnosu na 2023. napredovala za dva mjesta. Palača je poznata po povezanosti s habsburškom monarhijom i bogatoj povijesti Austrije, a njezin kompleks nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
Versailles i Wawel među europskim favoritima
Četvrto mjesto zauzela je palača Versailles u Francuskoj, nekadašnja rezidencija francuskih kraljeva. Posjetitelji ondje mogu razgledati slavnu Dvoranu ogledala, kraljevske apartmane i golemi uređeni vrt.
Na petom mjestu je dvorac Wawel u Krakovu, nekadašnja rezidencija i mjesto krunidbe poljskih kraljeva. Jedan od simbola Krakova je i legenda o zmaju, čija se skulptura nalazi u podnožju kompleksa.
Španjolska ima dva predstavnika zaredom. Alhambra u Granadi zauzela je šesto mjesto, zahvaljujući impresivnom kompleksu palača, vrtova i utvrda koji svjedoči o dugoj povijesti Andaluzije.
Na sedmom mjestu nalazi se Kraljevska palača u Madridu, koja je napredovala za jedno mjesto. Broj njezinih Googleovih recenzija od 2023. povećao se za 47 posto. I danas se u palači održavaju pojedini službeni događaji, dok turisti mogu razgledati, među ostalim, prijestolnu dvoranu, kraljevsku kapelu i raskošnu Gasparinijevu sobu.
Tower of London, Neuschwanstein i Drakulin dvorac
Na osmom je mjestu je Tower of London, jedna od najpoznatijih londonskih povijesnih građevina. Tvrđava je stoljećima bila poprište događaja koji su obilježili englesku povijest, a danas se u njoj čuvaju britanski krunski dragulji.
Na devetom mjestu je bajkoviti dvorac Neuschwanstein u Bavarskoj. Smješten u Alpama, jedan je od najprepoznatljivijih europskih dvoraca, a povezuje se s bavarskim kraljem Ludvigom II. i njegovom fascinacijom umjetnošću, arhitekturom i srednjovjekovnim legendama.
Deseto mjesto zauzeo je dvorac Bran u Rumunjskoj, poznatiji kao „Drakulin dvorac“. Smješten u Transilvaniji, posebno privlači ljubitelje misterioznih priča i gotičke atmosfere. Iako je njegova povezanost s legendom o Drakuli dijelom rezultat kasnijeg popularnog mita, dvorac ima i dugu povijesnu ulogu kao utvrda i kraljevska rezidencija.
Deset najpopularnijih dvoraca i palača u Europi
- Praški dvorac, Češka
- Buckinghamska palača, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Schönbrunn, Austrija
- Palača Versailles, Francuska
- Dvorac Wawel, Poljska
- Alhambra, Španjolska
- Kraljevska palača u Madridu, Španjolska
- Tower of London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Neuschwanstein, Njemačka
- Dvorac Bran, Rumunjska
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare