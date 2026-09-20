Znanstvenici imaju novu teoriju o planetu najsličnijem Zemlji: "Pojeo" je svoj mjesec?

Studija sa sveučilišta u Riversideu, usredotočena na dinamiku odnosa Zemlje i Mjeseca, otkrila je da je ključni čimbenik upravo brzina planetarne rotacije. Za razliku od Venere, kojoj je potrebno 243 zemaljska dana da dovrši jedan okretaj - nešto duže nego što joj treba za obilazak oko Sunca - Zemlja se okrene oko svoje osi svaka 24 sata, što je više od 200 puta brže od Venere, rekao je Krane. Prijenos energije uslijed brže rotacije Zemlje postupno odguruje naš Mjesec sve dalje, uzrokujući da se udaljava od Zemlje brzinom od četiri centimetra godišnje - što je precizno izmjereno pomoću zrcala koje su na površini Mjeseca 1969. godine ostavili astronauti Apolla 11.