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noćno kupanje

Zašto bi kupanje u moru nakon zalaska sunca moglo biti rizično?

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N1 Hrvatska
|
17. ruj. 2026. 22:24
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Kupanje UNSPLASH
Ej Agumbay on Unsplash

Ljetne noći često mame na osvježenje pod zvjezdanim nebom, a noćno kupanje na prvi pogled djeluje kao savršen, romantičan završetak vrućeg dana.

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Međutim, kada sunce zađe iza horizonta, ocean i more mijenjaju svoje lice. Privlačnost noćne tišine skriva niz ozbiljnih opasnosti na koje upozoravaju spasioci i stručnjaci.

Iako ideja o skoku u tamnu vodu zvuči primamljivo, postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih biste ovu avanturu ipak trebali ostaviti za dnevne sate, piše klix.ba.

Drastično smanjena vidljivost i dezorijentacija

Bez sunčeve svjetlosti i vizualnih orijentira na obali u vodi je iznimno lako izgubiti osjećaj za smjer. Čak i iskusni plivači noću mogu nesvjesno otplivati predaleko od obale ili pogrešno procijeniti dubinu, što brzo može dovesti do panike.

Otežano spašavanje u slučaju nužde

Najočitiji rizik noćnog kupanja jest činjenica da vas nitko ne vidi. Ako vas uhvati grč, iscrpljenost ili vas ponese struja, šanse da vas netko uoči s obale u potpunom mraku svedene su na minimum. Također, spasioci na plažama uglavnom rade samo tijekom dana.

Opasne morske struje i neočekivani valovi

Noću je gotovo nemoguće uočiti promjene u kretanju vode, poput jakih morskih struja ili iznenadnih većih valova. Bez pravodobnog uočavanja opasnosti plivač nema dovoljno vremena za reakciju i lakše može biti povučen prema otvorenom moru.

Noćna aktivnost morskih životinja

Mnogi morski organizmi, uključujući ježince, vlasulje i meduze, ali i veće grabežljivce, postaju znatno aktivniji nakon zalaska sunca. Ulaskom u vodu noću povećava se rizik da nagazite na oštre stijene ili ježince koje ne vidite ili da dođete u kontakt s meduzama.

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more plivanje zalazak sunca

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