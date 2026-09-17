noćno kupanje
Zašto bi kupanje u moru nakon zalaska sunca moglo biti rizično?
Ljetne noći često mame na osvježenje pod zvjezdanim nebom, a noćno kupanje na prvi pogled djeluje kao savršen, romantičan završetak vrućeg dana.
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Međutim, kada sunce zađe iza horizonta, ocean i more mijenjaju svoje lice. Privlačnost noćne tišine skriva niz ozbiljnih opasnosti na koje upozoravaju spasioci i stručnjaci.
Iako ideja o skoku u tamnu vodu zvuči primamljivo, postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih biste ovu avanturu ipak trebali ostaviti za dnevne sate, piše klix.ba.
Drastično smanjena vidljivost i dezorijentacija
Bez sunčeve svjetlosti i vizualnih orijentira na obali u vodi je iznimno lako izgubiti osjećaj za smjer. Čak i iskusni plivači noću mogu nesvjesno otplivati predaleko od obale ili pogrešno procijeniti dubinu, što brzo može dovesti do panike.
Otežano spašavanje u slučaju nužde
Najočitiji rizik noćnog kupanja jest činjenica da vas nitko ne vidi. Ako vas uhvati grč, iscrpljenost ili vas ponese struja, šanse da vas netko uoči s obale u potpunom mraku svedene su na minimum. Također, spasioci na plažama uglavnom rade samo tijekom dana.
Opasne morske struje i neočekivani valovi
Noću je gotovo nemoguće uočiti promjene u kretanju vode, poput jakih morskih struja ili iznenadnih većih valova. Bez pravodobnog uočavanja opasnosti plivač nema dovoljno vremena za reakciju i lakše može biti povučen prema otvorenom moru.
Noćna aktivnost morskih životinja
Mnogi morski organizmi, uključujući ježince, vlasulje i meduze, ali i veće grabežljivce, postaju znatno aktivniji nakon zalaska sunca. Ulaskom u vodu noću povećava se rizik da nagazite na oštre stijene ili ježince koje ne vidite ili da dođete u kontakt s meduzama.
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