Svijet traži odgovore na tri velika problema, a UN se bori za opstanak

Angela Weiss / AFP, Ilustracija

Svjetski čelnici okupljaju se drugi tjedan u New Yorku na Općoj skupštini UN-a, pripremajući se za povratak predsjednika Donalda Trumpa za govornicu drugu godinu zaredom, a razgovori će se usredotočiti na sukob na Bliskom istoku i u Ukrajini i na rizike umjetne inteligencije.

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Gotovo 130 predsjednika država sastaje se dok je poredak nakon Drugoga svjetskog rata pod pritiskom, a sam UN se bori da ostane relevantan i podnosi Trumpove napade, nakon što je smanjio američke doprinose i povukao se iz desetaka tijela UN-a.

Kineski čelnik Xi Jinping, koji se posljednji put obratio diplomatskom skupu putem videa 2021., preskočit će New York u korist razgovora nasamo s Trumpom u Washingtonu u četvrtak, što potiče raspravu o relevantnosti UN-a u rješavanju globalnih kriza.

Krizu morala i financija dodatno pogoršavaju pitanja o sljedećem čelniku 80 godina stare organizacije: Glavni tajnik Antonio Guterres završava svoj mandat krajem 2026., bez jasnog favorita u utrci za njegovu zamjenu.

Vijeće sigurnosti UN-a, koje obuhvaća 15 članica, moglo bi održati sastanke na visokoj razini o Ukrajini, umjetnoj inteligenciji i Bliskom istoku, uključujući razgovore s arapskim vođama, rekli su diplomati.

Više od godinu dana nakon početka drugog Trumpova mandata, "više ne bismo rekli da je UN u slobodnom padu, nego da je zaglavljen u krizi bez kraja", rekao je Richard Gowan iz Međunarodne krizne skupine.

SAD je izbjegao gubitak glasa na skupštini uplatom 725 milijuna dolara doprinosa u redovni proračun ovog tjedna, ali i dalje duguje organizaciji više od milijardu dolara i stalno zahtijeva rezove i reforme.

Sve veći rizici umjetne inteligencije

Skupština se sastaje ubrzo nakon što je nekoliko čelnika industrije umjetne inteligencije pozvalo na koordinirano usporavanje razvoja tehnologije, upozoravajući da bi se ona uskoro mogla sama poboljšati i izmaknuti ljudskoj kontroli.

Guterres je rekao da će umjetna inteligencija biti glavna tema, dodajući da zemlje koje pomiču njezine granice trebaju postaviti "zajedničke ograde kako bi izbjegle ovu utrku prema dnu koja bi jednog dana mogla dovesti do ogromne katastrofe na globalnoj razini".

Glavni tajnik već dugo predlaže globalno upravljanje umjetnom inteligencijom. UN je 2023. godine osnovao savjetodavno tijelo za tehnologiju, a među članovima su tehnološki rukovoditelji, vladini dužnosnici i akademici.

Upozorenje je dovelo Guterresa u sukob s Trumpom, koji je odbacio rizike umjetne inteligencije kao "prijevaru", rekavši da postoji "bolesna zavjera" protiv nje i da bi Kina imala koristi od sumnje koja se baca na njezin razvoj.

Eskalacija na Bliskom istoku

Bliski istok ponovno će biti u središtu rasprava, jer američko-izraelski rat protiv Irana i dalje potiče globalnu inflaciju i destabilizira regiju. Nedavni uspjesi hutista prijete pomorskom prometu u vitalnom tjesnacu Bab el-Mandeb i mogli bi dodatno povećati cijene energije.

"Vrlo je teško pronaći vojno rješenje za taj problem, a iskustvo borbi u Jemenu pokazalo je koliko je komplicirano imati uspješne intervencije", rekao je Guterres, dodajući da UN-ov izaslanik za Jemen ulaže "ogroman napor" kako bi se razgovori pomakli.

Međutim, mirovni pregovori i dalje su u zastoju, jer Iran i SAD nastavljaju razmjenjivati ​​napade, a Trump prijeti velikom eskalacijom rata.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian trebao bi se u srijedu obratiti skupštini.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu - kojeg Međunarodni kazneni sud traži zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi koje Izrael poriče - govorit će u četvrtak.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas drugu godinu zaredom neće osobno prisustvovati skupu. SAD, bliski izraelski saveznik, ponovno su mu odbile vizu. U četvrtak je Opća skupština glasala za dopuštanje Abasu da se pojavi putem video poziva.

Vjerojatno će se na marginama održati sastanak na visokoj razini o sukobu u Sudanu, rekli su diplomati, iako je diplomatski napredak malo vjerojatan.

Ukrajina, sigurnost hrane

Na dnevnom redu je i ruski rat u Ukrajini koji traje više od četiri godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obratit će se Općoj skupštini. Zelenskij će vjerojatno nastojati učvrstiti poziciju Ukrajine uoči onoga što se očekuje kao još jedna teška zima, rekli su diplomati.

Vijeće sigurnosti ne može poduzeti mjere za okončanje sukoba jer stalna članica Rusija ima pravo veta.

Trump se ponekad činio frustriranim što nije uspio posredovati u okončanju rata, cilja koji je proglasio prioritetom kada je započeo svoj drugi mandat u siječnju prošle godine.

Američki predsjednik razgovarao je sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom ranije ovog mjeseca, ali nije jasno planira li se sastati sa Zelenskim u New Yorku.

Guterres je istaknuo utjecaj koji je rat imao na civile, ali i na sigurnost hrane i cijene energije.

„Učinkovita blokada koja postoji u Crnom moru stvara ogromne probleme koji se dodatno pogoršavaju zbog krize na Bliskom istoku i mislim da bi bilo vrlo važno pronaći način da se omogući siguran izvoz ukrajinske i ruske hrane, gnojiva i energije preko Crnog mora“, rekao je.