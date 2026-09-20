Geopolitički nemiri: Zašto Europa povlači zlato iz Trumpove Amerike?

Gopaul navodi da je upravljanje rezervama postalo "iznimno važno". Iako se može činiti očitim da je pozornost prvenstveno usmjerena na moguće rizike povezane s određenom jurisdikcijom, kao što je SAD, dio razloga za donošenje takvih odluka jest i nastojanje da zlato bude što bliže matičnoj zemlji i da se nalazi u trgovačkom središtu u kojem se transakcije mogu brzo obavljati.