potisnuti dokazi
25 godina nakon 11. rujna, pitanja o FBI-jevoj istrazi samo se gomilaju: "Neka netko objasni narodu..."
Samo nekoliko dana nakon terorističkih napada u kojima je 11. rujna 2001. ubijeno gotovo 3000 ljudi, agenti FBI-ja identificirali su važnog mogućeg osumnjičenika: saudijskog studenta poslijediplomskog studija srednjih godina koji je pružio ključnu pomoć dvojici otmičara iz Al-Kaide kada su se početkom prethodne godine nastanili u San Diegu.
Saudijac Omar al-Bayoumi u međuvremenu se preselio u Englesku, gdje je uhićen na zahtjev FBI-ja. Policijskom pretragom njegova doma i ureda pronađena je velika količina dokaza koji su brzo produbili sumnje istražitelja u Bayoumija i njegove veze s teroristima. No što se dogodilo s velikim dijelom tih dokaza nakon što su predani FBI-ju i dalje je misterij, piše u velikom istraživanju ProPublice.
Britanska policija ispitala je Bayoumija i pustila ga na slobodu, nakon čega se poslije vratio u Saudijsku Arabiju. FBI je godinama nakon toga tvrdio da on zapravo uopće nije bio osumnjičenik – da je otmičare susreo slučajno, nesvjesno im pomogao te da ni po čemu nije djelovao poput militantnog islamista.
Dok se u petak obilježava 25. godišnjica napada 11. rujna, pitanja o načinu na koji je FBI vodio slučaj Bayoumi samo su se umnožila, dijelom zbog dokaza koji su mu zaplijenjeni 2001., ali godinama nisu bili objavljeni niti su bili podijeljeni s terenskim agentima koji su pokušavali istražiti njegovu ulogu.
Dokazi koji su godinama ostali izvan dosega istražitelja
Ti dokazi i druge informacije FBI-ja, sada priloženi saveznoj tužbi koju su žrtve napada podnijele protiv saudijske vlade, doveli su u pitanje i Bayoumijeve tvrdnje o nevinosti i FBI-jev prikaz njega kao srdačnog, proamerički nastrojenog državnog službenika. Dok je u javnosti živio kao student, pokazuju dokazi, Bayoumi je blisko surađivao sa saudijskim vjerskim dužnosnicima, djelovao kao suradnik saudijske obavještajne službe te surađivao s nekoliko klerika koji će se poslije pojaviti kao militantni islamisti povezani s Al-Kaidom.
Ovoga tjedna predstavnici obitelji žrtava 11. rujna ponovno zahtijevaju prekid onoga što nazivaju šutnjom Ministarstva pravosuđa o tome što se dogodilo s dokazima o Bayoumiju i zašto se njega i druge Saudijce nije odlučnije istraživalo. Obitelji također propituju je li Trumpova administracija – koja je ojačala američke diplomatske i poslovne veze sa saudijskom kraljevskom obitelji – predana otkrivanju istine o mogućoj ulozi saudijskih dužnosnika.
„Još uvijek nismo dobili cjelovitu sliku onoga što se dogodilo“, rekla je Kathleen Zapata, čiji je otac Joseph Coppo ubijen u Svjetskom trgovačkom centru. „Zašto se moramo boriti protiv vlastite vlade samo da bismo dobili odgovore o najstrašnijem napadu ikada izvedenom na američkom tlu?“
Glasnogovornik Bijele kuće rekao je: „Predsjednik Donald Trump vodi najtransparentniju administraciju u povijesti, a njegov tim predano radi na identificiranju dokumenata koji odgovaraju zahtjevima ovih obitelji.“ Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa odbio je komentirati, napomenuvši da mnogi dužnosnici uključeni u početnu istragu napada 11. rujna više ne rade za vladu.
Dok se očekuje da će bivši predsjednici Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden prisustvovati komemoraciji kod memorijala 11. rujna u New Yorku, predsjednik Donald Trump rekao je da će godišnjicu zasebno obilježiti u Pentagonu.
Saudijska vlada već dugo poriče bilo kakvu ulogu u napadima, često se pozivajući na izjave FBI-ja i CIA-e prema kojima je kraljevska obitelj bila neprijatelj Al-Kaide i njezina vođe rođenog u Saudijskoj Arabiji, Osame bin Ladena. Glasnogovornik saudijskog veleposlanstva u Washingtonu nije odgovorio na poruke sa zahtjevom za komentar, uključujući zahtjev za razgovor s Bayoumijem.
Od San Diega do međunarodne zračne luke Dulles
ProPublicina analiza načina na koji je FBI postupao s dokazima o Bayoumiju pokazuje da pitanja o saudijskim vezama sa zavjerom koja je dovela do napada 11. rujna sežu do 15. siječnja 2000., kada su prva dvojica otmičara sletjela u Los Angeles letom iz Bangkoka.
CIA je pratila dvojicu muškaraca, Nawafa al-Hazmija i Khalida al-Mihdhara, dok su se nekoliko dana ranije u Maleziji sastajali s drugim operativcima Al-Kaide. No agencija je tvrdila da im je izgubila trag kada su odletjeli na Tajland, a potom ušli u Sjedinjene Države koristeći svoja prava imena i saudijske putovnice. Prema izvješću Komisije za 11. rujna, CIA nije obavijestila FBI o njihovoj prisutnosti u SAD-u sve do 24. kolovoza 2001.
Za razliku od nekoliko operativaca Al-Kaide koji su predvodili skupine otmičara, Mihdhar i Hazmi nisu govorili engleski i gotovo ništa nisu znali o životu u zapadnom društvu. Organizator zavjere Khalid Sheikh Mohammed rekao je ispitivačima CIA-e da im je savjetovao da pomoć potraže u muslimanskim zajednicama u Kaliforniji, prema Komisiji za 11. rujna. No Komisija i brojni američki stručnjaci za terorizam izrazili su sumnju da bi na takav zadatak poslao tako nepripremljene operativce, a da im pritom nije osigurao nikakve kontakte u SAD-u.
„Slučajni“ susret s otmičarima
Bayoumi je tvrdio da je otmičare upoznao slučajno. Nakon što se 1. veljače 2000. dovezao iz San Diega, rekao je, imao je sastanak u saudijskom konzulatu u Los Angelesu, a zatim otišao u obližnji halal kafić. Ondje je, kako je poslije rekao FBI-ju, čuo Hazmija i Mihdhara kako govore arapski s naglaskom iz zemalja Perzijskog zaljeva te im se predstavio. Želeći biti gostoljubiv, rekao je, predložio im je da odu u San Diego.
Nedugo nakon što su trojica dana poslije ondje izašla iz autobusa, Bayoumi je, prema vlastitim riječima, slučajno ponovno naišao na njih u lokalnoj džamiji. Sljedećeg dana organizirao im je najam stana u zgradi u kojoj je živio sa svojom obitelji, supotpisao njihov ugovor o najmu i pomogao im otvoriti bankovni račun, a za polog im je nakratko posudio oko 1500 dolara. Potom ih je upoznao s više od dvadeset lokalnih muškaraca koji su im pomagali na različite načine.
FBI je Bayoumija već ranije pomno istraživao. Preliminarna istraga pokrenuta je 1998. nakon što su susjedi prijavili, kako su tvrdili, sumnjiva okupljanja mladih Arapa u njegovu stanu. Istragom je utvrđeno da Bayoumi, koji je radio za saudijsko ministarstvo civilnog zrakoplovstva, i dalje prima izdašnu državnu naknadu preko zrakoplovne kompanije za koju zapravo nije obavljao nikakav posao. Međutim, nisu pronađeni dokazi o kriminalnim aktivnostima pa je istraga nakon šest mjeseci zatvorena, rekli su dužnosnici.
Uhićenje u Britaniji i ispitivanje bez ključnih informacija
Jedva tjedan dana nakon napada 11. rujna FBI je od britanskih vlasti zatražio da uhite Bayoumija u Birminghamu u Engleskoj, gdje je na Sveučilištu Aston započeo poslijediplomski studij poslovnog upravljanja.
David Campbell, tada mladi istražitelj za terorizam, poslan je iz Londona kao pripadnik Metropolitanske policije, odgovorne za protuterorističke aktivnosti diljem Britanije. Prisjetio se kako je posebnim policijskim vozilom jurio autocestom natrag prema Londonu, sa sirenama uključenima i uhićenikom s lisicama na rukama na stražnjem sjedalu. „Rečeno im je da imaju jednog od terorista odgovornih za 11. rujna“, rekao je u razgovoru.
FBI je iz Sjedinjenih Država poslao trojicu agenata kako bi pomogli pri ispitivanju Bayoumija u policijskoj postaji Paddington Green u središtu Londona. Pridružio im se i visoki ataše FBI-ja Joseph Hummell, koji je blisko surađivao s protuterorističkim odjelom policije, poznatim kao SO13.
No unatoč tim bliskim vezama i znatnoj količini informacija koje je FBI imao o Bayoumiju, Campbellu i detektivu iz Birminghama koji mu se pridružio u ispitivanju osumnjičenika prenesen je tek vrlo mali dio tih podataka.
„Zapravo nismo znali gotovo ništa“, prisjetio se Campbell. „Nikada nisu ni spomenuli da je FBI istraživao Bayoumija u San Diegu 1998.“
Ispitivači također nisu bili upoznati s materijalima koji su upravo zaplijenjeni iz Bayoumijeva doma i ureda u Birminghamu, rekao je Campbell. Među njima su bile kutije dokumenata, korespondencija, fotografije, računalni diskovi, videokasete i adresar. Ipak, dokumenti pokazuju da su neki od tih predmeta odmah označeni kao važni.
Dijagram leta i snimka američkog Kapitola
Među njima je bio dijagram ispisan Bayoumijevom rukom za koji se činilo da prikazuje izračun putanje zrakoplova prema točki na horizontu. Pronađena je i videosnimka na kojoj Bayoumi obilazi i opisuje američki Kapitol, zgradu koju su američki istražitelji identificirali kao moguću metu Al-Kaide.
Nakon gotovo tjedan dana ispitivanja Bayoumija, rekao je Campbell, on i detektiv iz Birminghama pridružili su se dvojici visokih dužnosnika SO13 na konferencijskom pozivu s odvjetnicima američkog Ministarstva pravosuđa. Dvojica ispitivača dobila su kratku priliku iznijeti svoje mišljenje da je Bayoumijev iskaz izrazito sumnjiv i prepun neistina, rekao je Campbell.
Činilo se da to nije bilo važno. Američki dužnosnici, među kojima su bili pravnici u Washingtonu i savezni tužitelji u New Yorku, brzo su zaključili da nemaju dovoljno dokaza kako bi zatražili Bayoumijevo izručenje.
„Kad je poziv završio, samo smo se pogledali u potpunoj nevjerici“, prisjetio se Campbell.
Dokazi poslani FBI-ju, ali ne i istražiteljima na terenu
Dokumenti FBI-ja s kojih je skinuta oznaka tajnosti nakon izvršne uredbe koju je Biden donio 2021. pružaju djelomičan odgovor na pitanje što se dogodilo s dokazima o Bayoumiju.
U jednom memorandumu od 11. listopada 2001. navodi se da je New Scotland Yard, kako se često nazivalo Metropolitansku policiju, uredu atašea FBI-ja dostavio „kopije svih pronađenih dokaznih predmeta, uključujući zrcalne kopije svih računala“. Potpuna kopija cjelokupnog materijala poslana je Federal Expressom i terenskom uredu FBI-ja u New Yorku, navodi se u memorandumu.
Međutim, novi direktor agencije Robert Mueller do tada je poduzeo neuobičajen korak i naredio da se istraga napada 11. rujna vodi iz sjedišta FBI-ja u Washingtonu. Tim Penttbom, kako je nazvan prema nezgrapnoj FBI-jevoj kratici za bombaški napad na Pentagon i tornjeve blizance (Pentagon/Twin Towers Bombing), mobilizirao je tisuće agenata i analitičara FBI-ja diljem svijeta.
Jedna se skupina usredotočila na otmičare leta 77 American Airlinesa, zrakoplova koji se zabio u Pentagon, prateći kretanje Hazmija i Mihdhara od južne Kalifornije do međunarodne zračne luke Dulles u Virginiji, gdje su ostavili rabljenu Toyotu Corollu registriranu na jednu od njihovih bivših adresa u San Diegu.
Nije jasno kako je tim u sjedištu FBI-ja preveo i analizirao materijale dobivene od Bayoumija u Britaniji. No čini se da dokazi nisu bili široko distribuirani. U drugom memorandumu, od 15. svibnja 2002., ured FBI-ja u San Diegu naveo je da je od njega zatraženo da pregleda samo pet od više od 80 VHS kaseta zaplijenjenih Bayoumiju u Birminghamu. Dvije su bile duplikati, a snimke su uključivale paintball i obiteljski izlet u Sea World. „Nije pronađeno ništa od značajne istražne/dokazne vrijednosti“, navodi se u memorandumu.
FBI odbacivao mogućnost mreže potpore
Iako su Bayoumijevi prijatelji i suradnici pomagali otmičarima u svemu, od pronalaženja honorarnih poslova do satova letenja – koje nisu uspjeli završiti jer im je engleski bio preslab – čelnici FBI-ja odbacili su mogućnost da je itko od ljudi koji su im pomagali znao da su oni operativci Al-Kaide poslani u terorističku misiju koja je još bila u fazi pripreme.
„Koliko znamo, nisu kontaktirali nijednog poznatog simpatizera terorista u Sjedinjenim Državama“, rekao je Mueller u rujnu 2002. zajedničkom odboru obavještajnih povjerenstava Senata i Zastupničkog doma. „Do danas nismo pronašli nikoga u Sjedinjenim Državama, osim samih otmičara, tko je znao za zavjeru.“
FBI je svoj konačniji prikaz nalaza istrage Penttbom iznio pred dvostranačkom Komisijom za 11. rujna. Mlada agentica koja je vodila tim za istragu leta 77, Jacqueline Maguire, ponovila je Muellerovo ranije svjedočenje, rekavši 2004. da je Bayoumijev susret s otmičarima u Kaliforniji bio „slučajan“ te da im je pomogao ne znajući njihov pravi cilj. Maguire je također rekla da FBI nema naznaka da su otmičari isprva tražili drugu osobu koja je izazivala sumnje, Fahada al-Thumairyja, imama džamije kralja Fahda u Culver Cityju u Kaliforniji, izgrađene saudijskim novcem.
Michael Jacobson, bivši dužnosnik State Departmenta za borbu protiv terorizma i jedan od ključnih istražitelja Komisije, rekao je da je znao kako su neki agenti FBI-ja u Kaliforniji bili uvjereni da su Bayoumi i Thumairy namjerno pomagali otmičarima. No Maguire i njezina nadređena Mary Galligan, koja je vodila tim Penttbom, „obje su dosljedno i snažno odbacivale svaku tezu o postojanju mreže potpore“, rekao je Jacobson u razgovoru.
Maguire i Galligan odbile su komentirati.
Saudijski dužnosnici, sastanci i proturječni iskazi
Kada su istražitelji Komisije za 11. rujna 2003. u Saudijskoj Arabiji razgovarali s Bayoumijem i Thumairyjem, Maguire – koja je dvojicu Saudijaca već nekoliko mjeseci ranije ispitala za FBI – pridružila im se kao službena pratnja. Razgovori, koje su nadzirali dužnosnici saudijske obavještajne službe, ostali su upamćeni po Bayoumijevim pokušajima da se dodvori istražiteljima i Thumairyjevim naizgled drskim lažima, rekli su bivši dužnosnici. Thumairy je tvrdio da nikada nije susreo otmičare i da čak ni ne poznaje Bayoumija, unatoč telefonskim zapisima koji pokazuju brojne pozive između njih dvojice. Saudijsko veleposlanstvo nije odgovorilo na zahtjev za razgovor s Thumairyjem.
U završnom izvješću Komisija je navela da ne može potvrditi da je Thumairy pomogao dvojici terorista, ali je zaključila da je „prilično sigurno da su Hazmi i Mihdhar provodili vrijeme u džamiji kralja Fahda i ondje stekli neka poznanstva“.
Ponavljajući procjenu FBI-ja, Komisija je Bayoumija opisala kao „pobožnog muslimana, susretljivog i druželjubivog“ te zaključila da nema dokaza da je „vjerovao u nasilni ekstremizam ili svjesno pomagao ekstremističkim skupinama“. Proći će godine prije nego što ti zaključci budu ozbiljno dovedeni u pitanje.
Operacija Encore i novi tragovi
Daniel Gonzalez, agent FBI-ja iz San Diega koji je istraživao krug oko Hazmija i Mihdhara još od dana nakon napada, postao je glavni agent u Operaciji Encore, dodatnoj istrazi proizašloj iz izvornog slučaja 11. rujna. No iako su on i drugi agenti ostvarili značajne pomake, rekli su bivši dužnosnici, stalno su nailazili na skepticizam sjedišta FBI-ja, a njihovi pokušaji nastavka istrage ponekad su bili izravno blokirani.
Gonzalez je 2007., tijekom razgovora s ključnim izvorom u Jordanu, doznao za još dvojicu važnih svjedoka u Los Angelesu, mlade muslimanske imigrante koji su također pomagali otmičarima. Njih su dvojica poslije potvrdila da su otmičari nakon dolaska u Los Angeles otišli u džamiju kralja Fahda i više se puta sastajali s Thumairyjem. Jedan od muškaraca rekao je da je Thumairy također organizirao prijevoz otmičara do njihova prvog sastanka s Bayoumijem u halal kafiću – što dovodi u pitanje Bayoumijevu tvrdnju da ih je upoznao slučajno.
Agenti Encorea godinama su, prema vlastitim riječima, nastavili tražiti dodatne materijale zaplijenjene Bayoumiju u Britaniji. Gonzalez je u jednom trenutku primio telefonski poziv iz Washingtona s pitanjem želi li preuzeti stare dokaze iz istrage Penttbom koji su se trebali uništiti. Materijali – kopije nekih dugo traženih Bayoumijevih dokumenata, uključujući sumnjivi dijagram leta – zaprepastili su tim Encorea, rekao je Gonzalez.
Povratak u London i snimke koje su ponovno otvorile pitanja
U lipnju 2012. mala skupina istražitelja i analitičara Encorea otputovala je u London kako bi temeljitije pregledala dokaze zaplijenjene tijekom pretrage Bayoumija. Prema trojici bivših dužnosnika upoznatih s putovanjem, pregledali su desetke sati videosnimki i izradili nove kopije velikog dijela materijala Metropolitanske policije.
Međutim, iz razloga koji i dalje nisu jasni, tim ili nije vidio ili nije obratio posebnu pozornost na nekoliko videokaseta koje će poslije postati dokaz u tužbi obitelji žrtava 11. rujna, među njima i snimku Bayoumija kod američkog Kapitola. Dok su neki stručnjaci za terorizam snimku protumačili kao Bayoumijevo izviđanje lokacije za mogući napad, odvjetnici saudijske vlade opisali su je kao turističku snimku.
Bayoumijeve videosnimke sadržavale su i opsežne snimke dvojice saudijskih vjerskih dužnosnika koji su nedugo prije toga privukli pozornost i FBI-ja i CIA-e. Adel al-Sadhan i Mutaeb al-Sudairy bili su izaslanici saudijskog Ministarstva islamskih poslova koji su se po Sjedinjenim Državama kretali rutom koju su obavještajni dužnosnici smatrali izrazito sumnjivom. Saudijsko veleposlanstvo nije odgovorilo na zahtjev za razgovor s njima.
Veze sa saudijskim klericima i Al-Kaidom
Osim što su s Bayoumijem putovali u Washington, dvojica klerika posjetila su Los Angeles i San Diego godinu dana prije otmičara te odsjela u jednoj od kuća u kojima su poslije živjeli Hazmi i Mihdhar. Sudairy je također nekoliko mjeseci živio u Columbiji u Missouriju s američkim pripadnikom Al-Kaide Ziyadom Khaleelom, koji je Osami bin Ladenu nabavio satelitski telefon za koji su dužnosnici FBI-ja tvrdili da ga je koristio za koordiniranje bombaških napada na američka veleposlanstva u Keniji i Tanzaniji 1998.
Neposredno prije i nakon dolaska otmičara u San Diego, pokazuju telefonski zapisi, Bayoumi je također više puta zvao Sudairyja u Washingtonu, Thumairyja u Los Angelesu i Anwara al-Aulaqija, jemensko-američkog klerika. Aulaqi, koji je vodio džamiju u San Diegu koju je Bayoumi financirao saudijskim donacijama, u iskazima svjedoka FBI-ja opisan je kao duhovni savjetnik Hazmija i Mihdhara. Aulaqi je poslije postao istaknuti vođa Al-Kaide, prije nego što je 2011. ubijen u američkom napadu dronom.
Neodgovorena pitanja
Tijekom 2014. i 2015. okupljeno je povjerenstvo sigurnosnih stručnjaka kako bi ocijenilo provedbu reformi FBI-ja koje je preporučila Komisija za 11. rujna. Komisija za reviziju 11. rujna, kako se drugo povjerenstvo nazivalo, dobila je i zadatak ponovno razmotriti pitanja o zavjeri koja su ostala bez odgovora.
Maguire, glavna osoba za vezu između FBI-ja i revizijskog povjerenstva, ponovno je osporavala sumnje u Bayoumija. „Došao je ovamo studirati i čini se da je sve u vezi s Bayoumijem bilo slučajno“, rečeno je Komisiji tijekom brifinga 2014. koji je vodila Maguire.
Revizijsko povjerenstvo zaključilo je da nema dovoljno novih informacija za izmjenu zaključka Komisije za 11. rujna prema kojem otmičari nisu primili nikakvu „svjesnu pomoć“. No Tim Roemer – bivši demokratski kongresnik iz Indiane koji je sudjelovao u zajedničkoj obavještajnoj istrazi 2002., Komisiji za 11. rujna i Komisiji za reviziju – inzistirao je na daljnjoj istrazi saudijskog pitanja. Iznenadilo ga je što su Maguire i drugi dužnosnici FBI-ja i dalje odbacivali te sumnje.
„S nekih razina FBI-ja stalno su stizale poruke da jednostavno žele zatvoriti slučaj i ustvrditi da je ono što je Bayoumi učinio bilo puka slučajnost i da se nekako dogodilo bez namjere“, rekao je Roemer.
Roemer je inzistirao na tome da Komisija za reviziju službeno preporuči FBI-ju nastavak istrage saudijskog pitanja. No nedugo nakon što je to učinila, dužnosnici u sjedištu FBI-ja ponovno su pojačali pritisak da se Operacija Encore ugasi. Godine 2016. čelnik FBI-jevih združenih protuterorističkih operativnih skupina naposljetku je popustio, preraspodijelivši slučaj i raspustivši tim koji ga je godinama istraživao.
Sljedeće godine dva memoranduma koja je poslao terenski ured FBI-ja u Washingtonu potvrdila su nešto u što su agenti Encorea dugo sumnjali: od kraja 1990-ih do 11. rujna 2001. Bayoumi je primao mjesečnu naknadu kao suradnik, odnosno honorarni agent saudijskih obavještajnih službi.
Gonzalez je dotad već otišao u mirovinu. Preostali istražitelji Encorea radili su na drugim poslovima. Ministarstvo pravosuđa isprva je obiteljima žrtava 11. rujna uskratilo te memorandume, zajedno s drugim dokumentima iz FBI-jeve istrage, proglasivši ih državnom tajnom tijekom Trumpova prvog mandata. Agenti Encorea prvi su put vidjeli memorandume tek kada su 2022., na temelju Bidenove izvršne uredbe, konačno objavljeni.
„Netko američkom narodu mora objasniti zašto te informacije nismo vidjeli ranije“, rekao je Gonzalez u razgovoru.
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