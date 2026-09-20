Nije jasno kako je tim u sjedištu FBI-ja preveo i analizirao materijale dobivene od Bayoumija u Britaniji. No čini se da dokazi nisu bili široko distribuirani. U drugom memorandumu, od 15. svibnja 2002., ured FBI-ja u San Diegu naveo je da je od njega zatraženo da pregleda samo pet od više od 80 VHS kaseta zaplijenjenih Bayoumiju u Birminghamu. Dvije su bile duplikati, a snimke su uključivale paintball i obiteljski izlet u Sea World. „Nije pronađeno ništa od značajne istražne/dokazne vrijednosti“, navodi se u memorandumu.