Kaos na otvaranju Oktoberfesta: 50 ozlijeđenih

REUTERS/Angelika Warmuth

Tek što je Oktoberfest službeno započeo, dežurne medicinske službe suočile su se s valom intervencija. U nepuna tri sata od otvaranja najpoznatijeg pivskog festivala na svijetu, sanitetska služba Aicher Ambulanz morala je zbrinuti oko 50 osoba.

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Među zbrinutima je zabilježen velik broj hitnih kirurških slučajeva, uglavnom razbijenih glava, dubokih posjekotina i ozljeda lica, dok je jedna osoba pretrpjela težak konvulzivni napad.

Prema podacima dežurnih službi, većina posjetitelja ozlijeđena je tijekom tradicionalnog stampeda na ulazima u festivalske šatore (Wiesn-Einlauf), kada stotine ljudi trče kako bi ugrabili najbolja mjesta i stolove, prenosi Fenix Magazin.

Unatoč burnom i kaotičnom početku, medicinski punkt na Terezijinoj livadi posjetio je i bavarski premijer Markus Söder, koji je u društvu supruge Karin Baumüller obišao dežurne ekipe i pružio im podršku u radu.