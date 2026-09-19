STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL
Temperature će se približiti 38 stupnjeva: Europsku zemlju ponovno zahvaća neuobičajena vrućina
Temperature bi u portugalskim regijama Alentejo i dolini rijeke Tejo mogle dosegnuti gotovo 38°C zbog utjecaja anticiklone smještene sjeverno od Azora.
Oglas
U Portugalu se od subote očekuje postupni porast temperatura, a vrijeme će biti toplije nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Upozorenje je izdao Portugalski institut za more i atmosferu (IPMA), koji navodi i da postoji mogućnost razvoja toplinskog vala.
"Ovo razdoblje vrućeg vremena bit će obilježeno ponajprije svojim trajanjem, uz veliku vjerojatnost da će se u velikom dijelu zemlje razviti toplinski val", priopćio je IPMA.
Temperature do 38°C
U priopćenju se objašnjava da toplinski val nastupa kada je "tijekom šest uzastopnih dana maksimalna temperatura zraka za 5°C viša od prosječne vrijednosti dnevnih maksimalnih temperatura".
Očekuje se da će temperature u kontinentalnom dijelu Portugala prelaziti 30°C. U nekim područjima, poput Lisabona i doline rijeke Tejo, mogle bi se približiti 38°C.
Rast će i minimalne temperature, koje će u pojedinim dijelovima Alto Alenteja, Beira Baixe, doline rijeke Tejo i istočnog Algarvea ostajati iznad 20 °C.
"Iako će prognozirane maksimalne temperature biti niže od onih zabilježenih tijekom pojedinih razdoblja ovog ljeta, bit će znatno više od prosjeka za drugu polovicu rujna", navodi se u priopćenju.
Ljeto u stanju pripravnosti
Uzrok vrućeg vremena je "utjecaj anticiklone smještene sjeverno od Azora, čiji se greben proteže sve do Biskajskog zaljeva". Taj će sustav nad Pirenejski poluotok donijeti "masu kontinentalnog, vrućeg i suhog zraka".
Portugal je već u srpnju bilježio neuobičajeno visoke temperature, kad je za veći dio zemlje bilo izdano crveno upozorenje, a vlada je proglasila stanje pripravnosti. Slična situacija tijekom srpnja zahvatila je i ostatak kontinentalne Europe, piše Euronews.
U izvješću neprofitne organizacije Climate Central zaključeno je da je Europa bila "područje s najvećim temperaturnim odstupanjem na planetu". Gotovo devet od deset Europljana provelo je cijeli mjesec izloženo "opasnoj vrućini".
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas