Bruxelles predlaže mjere za Europljane: Manje putujte!

Europska komisija traži od država članica da razmotre smanjenje potrošnje nafte i plina, posebno u prometnom sektoru, u pripremi za „dugotrajne poremećaje“ u opskrbi energijom zbog rata s Iranom.
Zahtjev, koji je uputio povjerenik EU za energetiku Dan Jørgensen, odražava strahove da sukob u Perzijskom zaljevu prelazi iz problema cijena u potpunu krizu opskrbe energijom, s ozbiljnim posljedicama za globalno gospodarstvo.
U pismu nacionalnim ministrima energetike, u koje je POLITICO imao uvid, Jørgensen je rekao da bi nacionalne vlade trebale razmotriti „dobrovoljne mjere smanjenja potražnje … s posebnim naglaskom na prometni sektor“.
Energetska kriza zbog rata s Iranom
To bi moglo značiti da vlade zatraže od građana da manje voze ili lete kako bi se gorivo sačuvalo za važnije potrebe, kao što se već događa u nekim azijskim zemljama.
Europski ministri energetike održat će danas izvanredni sastanak kako bi raspravili načine suočavanja s energetskom krizom.
U svom pismu Jørgensen je naveo da se europski prometni sektor suočava s rastućim troškovima i nestašicama zbog velike ovisnosti o Perzijskom zaljevu, iz kojeg je EU uvozio više od 40 posto svog avionskog goriva i dizela.
Dodao je da se rastući manjak dodatno pogoršava „ograničenom dostupnošću alternativnih dobavljača i kapaciteta rafinerija za određene proizvode unutar EU“.
„Države članice trebale bi se suzdržati od mjera koje bi mogle povećati potrošnju goriva, ograničiti slobodan protok naftnih proizvoda ili obeshrabriti proizvodnju u rafinerijama EU“, rekao je Jørgensen. Dodao je da bi zemlje trebale uzeti u obzir prekogranični učinak nacionalnih mjera kako bi se očuvala „usklađenost na razini EU“.
Nužno smanjenje potrošnje goriva
Za sada europske zemlje još nisu uvele mjere smanjenja potražnje, koje su bile uobičajene tijekom naftnih kriza 1970-ih, kada su vlade uvodile racionalizaciju goriva i „nedjelje bez vožnje“. Međunarodna agencija za energiju već je iznijela niz prijedloga za smanjenje potražnje ovaj put, uključujući poticanje rada od kuće i smanjenje ograničenja brzine na autocestama.
Pismo dolazi u trenutku kada slabi povjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, što povećava vjerojatnost dugotrajnih nestašica. Države EU trebale bi se „pravodobno pripremiti u očekivanju mogućih dugotrajnih poremećaja“, rekao je Jørgensen.
Visoki energetski dužnosnik također je preporučio državama da pojačaju praćenje i razmjenu informacija, „odgode neesencijalno održavanje rafinerija“ te razmotre povećanje korištenja biogoriva kao zamjene za fosilna goriva.
