Kako zemlje reagiraju na globalnu energetsku krizu

U Africi Egipat pokušava smanjiti potrošnju energije tako što propisuje da se trgovački centri i restorani moraju zatvoriti najkasnije u 21 sat, a sve državne institucije do 18 sati. Slično tome, Bangladeš i Tajland odredili su maksimalnu temperaturu u državnim zgradama na 25, odnosno 26 stupnjeva Celzijevih kako bi se uštedjelo na troškovima klimatizacije.