Čak 68 posto Nijemaca očekuje AfD-ovog premijera do 2026.

Hina
17. kol. 2025. 09:38
AfD
Prema nedavnom istraživanju javnog mnijenja, 68 posto ispitanika smatra da će političar iz desno populističke Alternative za Njemačku (AfD) do iduće godine preuzeti čelnu poziciju u nekoj njemačkoj saveznoj zemlji, pokazalo je istraživanje objavljeno, prenosi dpa.

Anketu je proveo institut za istraživanje javnog mnijenja Insa za nedjeljno izdanje lista Bilda.

Izbori će se 2026. održati u saveznim zemljama Baden-Wuerttemberg, Porajnje-Falačka, Saska-Anhalt, Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje.

Prema anketi, 43 posto ispitanika očekuje da će AfD dobiti premijera barem u jednoj saveznoj zemlji, dok ih 25 posto vjeruje da bi stranka mogla imati premijera u više saveznih zemalja.

S druge strane, 19 posto ispitanika ne vjeruje da će član AfD-a postati premijer, a 13 posto ispitanika nije znalo ili nije željelo odgovoriti.

Na pitanje o mogućoj suradnji konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) i njezine bavarske sestrinske stranke Kršćansko-socijalne unije (CSU) s AfD-om, 47 posto ispitanih izjasnilo se protiv.

No, 40% protivi se takozvanom "vatrenom zidu“ kojim se isključuje svaka suradnja s krajnjom desnicom, dok 6 posto navodi da im je svejedno, a 7 posto ih nije dalo odgovor.

CDU je rezolucijom 2018. odbacio moguće koalicije ili slične oblike suradnje i s AfD-om i s Ljevicom.

CDU afd ankete njemačka

