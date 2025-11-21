CDC povukao dugogodišnji stav o cjepivima i autizmu. Pljušte kritike struke

Unsplash / Ilustracija

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izmijenili su svoju internetsku stranicu kako bi sugerirali moguću povezanost između cjepiva za dojenčad i autizma, što je izazvalo snažne kritike stručnjaka za javno zdravstvo i zagovornika prava osoba s autizmom.

Na svojoj ažuriranoj stranici „Autizam i cjepiva“ CDC sada navodi: „Tvrdnja ‘cjepiva ne uzrokuju autizam’ nije tvrdnja utemeljena na dokazima jer studije nisu isključile mogućnost da cjepiva za dojenčad uzrokuju autizam.“

Agencija također navodi da su studije koje podupiru takvu povezanost „zdravstvene vlasti ignorirale“.

Ovo predstavlja preokret u dugogodišnjem stavu CDC-a, koji je jasno tvrdio da su studije pokazale „da ne postoji veza između primanja cjepiva i razvoja poremećaja iz autističnog spektra“.

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. više je puta bio optuživan za širenje dezinformacija o cjepivima i često promiče opovrgnutu tvrdnju da cjepiva uzrokuju autizam.

Bivša ravnateljica CDC-a Susan Monarez rekla je da ju je Kennedy Jr. prisilio da napusti dužnost prije nekoliko mjeseci, nakon što je odbila kompromitirati znanstvene standarde.

Promjena na internetskoj stranici izazvala je u četvrtak oštru reakciju neprofitne organizacije Autism Science Foundation, koja je optužila CDC da je zamijenio poruke temeljene na dokazima „antivakserskom retorikom i otvorenim lažima“.

„Znanost je jasna - cjepiva ne uzrokuju autizam“, navela je fondacija.

„To je konzistentno kroz mnogobrojne studije, ponavljane u različitim zemljama diljem svijeta, s različitim pojedincima, u različitim dobnim skupinama uključujući dojenčad i koristeći različite modele istraživanja.“

Stručnjaci upozoravaju da bi revidirane smjernice mogle narušiti povjerenje u rutinska cijepljenja.

Ažuriranje je provedeno usred nastojanja da se ponovno razmotre uzroci autizma: CDC navodno planira novu studiju o mogućim biološkim mehanizmima i uzročnim vezama.