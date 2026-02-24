Oglas

solidarnost s ukrajinom

Čelnici EU-a u Kijevu obilježavaju četvrtu godišnjicu rata

Hina
24. velj. 2026. 08:33
Residential buildings during a power blackout after critical civil infrastructure was hit by recent Russian missile and drone attacks, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine January 10, 2026.
REUTERS/Yan Dobronosov

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća Antonio Costa trebali bi u utorak stići u Kijev, gdje Ukrajina obilježava četvrtu godišnjicu ruske invazije.

Dvoje čelnika EU-a trebali bi prisustvovati komemoraciji s nekoliko europskih čelnika, uključujući premijera Andreja Plenkovića, te izraziti solidarnost s Ukrajinom.

Također planiraju posjetiti lokacije oštećene u ruskim zračnim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Međutim, posjet je u sjeni Mađarske i Slovačke koje blokiraju nove sankcije protiv Rusije.

Mađarska je u ponedjeljak također stavila veto na paket pomoći EU-a za Ukrajinu od 90 milijardi eura, od čega je 60 milijardi eura namijenjeno posebno za njezinu obranu od ruske agresije.

Smatra se da dvije zemlje imaju najbliže odnose s Moskvom među državama članicama EU-a.

Na međunarodnoj razini, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer organiziraju videokonferenciju takozvane Koalicije voljnih, koja uključuje Njemačku, kako bi obilježili godišnjicu.

Visoki političari EU-a okupljeni u Kijevu također će sudjelovati na konferenciji.

ukrajina

