Charles Michel: Rutte mora prestati biti američki agent

Bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je za Euronews da će Rutteov „ulizivački pristup“ prema američkom predsjedniku dovesti do „potpunog neuspjeha“.
Oglas
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte trebao bi prestati biti „američki agent“ i ujediniti napetu vojnu alijansu suočenu s „neprijateljskom retorikom“ i „zastrašivanjem“ iz Sjedinjenih Država, poručio je za Euronews bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
„Želim biti jasan, Mark Rutte me razočarava i gubim povjerenje“, rekao je Michel, koji je Vijeće vodio pet godina do 2024.
„Ne očekujem od Marka Ruttea da bude američki agent. Očekujem da Mark radi na jedinstvu unutar NATO-a“, dodao je Michel.
NATO Bootlicker-in-Chief, Mark Rutte, is at it again.— DiEM25 (@DiEM_25) June 25, 2025
As if yesterday’s cringey texts weren’t humiliating enough, he just called Trump, “Daddy.” pic.twitter.com/ewDbOmfwaZ
Reputacija Trumpova šaptača
Rutte, koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa poznato nazvao „Taticom“ NATO saveza, stekao je reputaciju Trumpova šaptača. Također je omogućio Trumpu izlaznu strategiju kako bi odustao od nedavnih prijetnji pokretanjem trgovinskog rata s europskim zemljama zbog Grenlanda.
Michel je rekao da Rutteova „ulizivačka diplomacija neće uspjeti“ i da bi mogla dovesti do „potpunog neuspjeha“.
„Suočavamo se sa zastrašivanjem, suočavamo se s prijetnjama. Ono što se događa s Grenlandom nije prihvatljivo i očekujem da Mark Rutte bude snažan glas u obrani jedinstva unutar NATO-a“, rekao je.
Dodao je da je EU „vrlo lojalan partner“ SAD-u i da „ne zaslužuje“ nedavno Trumpovo „ponašanje“, pritom se osvrnuvši na prijetnje američkog predsjednika vezane uz Grenland, njegove pokušaje davanja „legitimiteta“ ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te sankcioniranje bivših dužnosnika EU-a.
Američka administracija nedavno je uvela sankcije Thierryju Bretonu, bivšem francuskom europskom povjereniku i tehnološkom povjereniku koji je bio zadužen za izradu europskog digitalnog zakonodavnog okvira.
‘Moguće’ da Ukrajina uđe u EU do 2027.
Michel se osvrnuo i na pregovore o budućem mirovnom rješenju za Ukrajinu, rekavši da su čelnici poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i talijanske premijerke Giorgie Meloni „u pravu“ kada traže izravan razgovor s Putinom.
„Moramo biti za pregovaračkim stolom jer danas (nismo). To je jako tužno. Čak i pomalo šokantno“, rekao je. „Tko danas brani europske interese za tim stolom? Ne Sjedinjene Države, ne Rusija.“
Kao mogućeg izaslanika za pregovore spomenuo je svog nasljednika Antónija Costu, rekavši da on ima „legitimitet“ govoriti u ime 27 čelnika EU-a.
Upitan o cilju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da njegova zemlja uđe u EU do 2027. godine kao dio mirovnog plana, Michel je rekao: „To je apsolutno ispravno i to je moguće“, pozvavši na što bržu integraciju Kijeva u Europsku uniju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas