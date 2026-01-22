Grenlandski premijer nije upoznat sa sadržajem sporazuma Trump-Rutte

Pregovori između Donalda Trumpa i Marka Ruttea u Davosu su u srijedu, prema američkom predsjedniku, doveli do "okvirnog sporazuma" vezanog za autonomni danski teritorij. Trenutačno je poznato malo detalja o njihovom dogovoru, no Trump je uvjeravao novinare da su Sjedinjene Američke Države dobile "sve što su htjele" i to "zauvijek".