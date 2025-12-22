Cijevne bombe, 3D oružje i luk sa strijelama: Što je policija pronašla kod oca i sina koji su ubili 15 ljudi na plaži Bondi

Videozapisi, koji navodno prikazuju muškarce kako prolaze obuku za rukovanje vatrenim oružjem u ruralnom području za koje se vjeruje da se nalazi u saveznoj državi Novi Južni Wales, navodno su snimljeni u listopadu. Policija je prethodno izjavila da su u studenom putovali na Filipine, gdje su ostali gotovo mjesec dana i rijetko su napuštali svoje hotelske sobe, rekao je zaposlenik hotela za CNN.