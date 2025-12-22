mjeseci pripreme
Cijevne bombe, 3D oružje i luk sa strijelama: Što je policija pronašla kod oca i sina koji su ubili 15 ljudi na plaži Bondi
Otac i sin optuženi za izvođenje najsmrtonosnijeg terorističkog napada u australskoj povijesti prošli su obuku za rukovanje vatrenim oružjem na neotkrivenoj lokaciji u ruralnoj Australiji i proveli su mjesece pripremajući se za njega, uključujući bacanje neeksplodiranih bombi u gomilu neposredno prije nego što su otvorili vatru na plaži Bondi.
Novi detalji objavljeni u ponedjeljak
Svi šokantni detalji navedeni su u sudskim dokumentima objavljenim u ponedjeljak.
Sudski dokument, koji sadrži redigirane dijelove, uključuje snimke iz videa koji prikazuje Sajida Akrama (50) i njegovog sina Naveeda Akrama (24) kako drže puške i kreću se na način koji sugerira elemente taktičke obuke, izvijestio je CNN.
"Okrivljenik i njegov otac vide se kako pucaju iz sačmarica i kreću se taktički tijekom cijelog videa", navodi se u dokumentu.
Petnaest ljudi ubijeno je u pucnjavi na plaži Bondi 14. prosinca, za koju vlasti tvrde da je meta bila skupina židovskih obitelji koje slave Hanuku. Sajid Akram ubijen je u policijskoj operaciji. Njegov sin suočava se s optužbom za terorizam i 15 točaka optužnice za ubojstvo, kao i 40 točaka optužnice za pokušaj ubojstva.
They ARRESTED the man who yelled at the Prime Minister ‘you have blood on your hands’ in Bondi last night.— Avi Yemini (@OzraeliAvi) December 22, 2025
What. The. Eff.
pic.twitter.com/87h28jycb3
Bacili četiri eksplozivne naprave na početku napada
Prema sudskom dokumentu, dvojac je bacio četiri improvizirane eksplozivne naprave u gomilu neposredno prije nego što su otvorili vatru, iako nijedna nije eksplodirala. U dokumentu se navodi da su tri cijevne bombe i jedna bomba napravljena od teniske loptice bile funkcionalne.
Dokument također uključuje fotografije improviziranih eksplozivnih naprava, uključujući petu sumnjivu bombu koja je navodno bila smještena u prtljažniku vozila kojim su se odvezli u Bondi kako bi izvršili napad.
NSW Police will allege Naveed Akram and his father recorded ISIS inspired videos before the Bondi attack, vowing to target “Zionists,” posing with rifles and an Islamic State flag, and conducting firearms training.— Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) December 22, 2025
Court documents also allege viable pipe bombs were thrown toward… pic.twitter.com/Kp2nd92xYb
Također se kaže da su snimili videozapise u kojima su izrazili stavove koji sugeriraju da se pridržavaju "vjerski motivirane nasilne ekstremističke ideologije".
U jednom videu, snimljenom ispred zastave Islamske države, dvojac je dao izjave "osuđujući postupke cionista" i, kako se navodi, "sažimajući svoje opravdanje za teroristički napad u Bondiju", dodaje se u dokumentu.
"Postoje dokazi da su optuženi i njegov otac mjesecima detaljno planirali ovaj teroristički napad", navodi se u dokumentu.
Navodno izviđanje
Dokument baca dodatno svjetlo na događaje koji su doveli do napada.
Videozapisi, koji navodno prikazuju muškarce kako prolaze obuku za rukovanje vatrenim oružjem u ruralnom području za koje se vjeruje da se nalazi u saveznoj državi Novi Južni Wales, navodno su snimljeni u listopadu. Policija je prethodno izjavila da su u studenom putovali na Filipine, gdje su ostali gotovo mjesec dana i rijetko su napuštali svoje hotelske sobe, rekao je zaposlenik hotela za CNN.
Dokument objavljen u ponedjeljak otkriva da su muškarci posjetili mjesto napada na plaži Bondi 12. prosinca. Snimke nadzornih kamera prikazuju ih kako hodaju po pješačkom mostu u blizini parka Archer, s kojeg su navodno dva dana kasnije pucali na žrtve.
"Policija tvrdi da je ovo dokaz izviđanja i planiranja terorističkog čina", navodi se u sudskom dokumentu.
ABC News Australia reported that Naveed and Sajid Akram allegedly threw IEDs towards a crowd during the Bondi terror attack, court documents say.— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 22, 2025
CCTV footage also shows two men, believed to be the father-and-son gunmen, allegedly scoping out the site as "reconnaissance". pic.twitter.com/aiOgNOC9EJ
Pronašli im i dugi luk s 12 strijela
U satima nakon pucnjave, policija je izvršila raciju na adresi u Bonnyriggu, zapadno od središnjeg Sydneya, gdje su pronašli dva mobitela, improvizirano vatreno oružje, dugi luk s 12 strijela i Kuran s označenim odjeljcima, navodi se u dokumentu.
Supruga starijeg muškarca rekla je policiji da vjeruje da su on i njezin sin na odmoru u južnom Novom Južnom Walesu. Prema dokumentu, sin ju je svakodnevno zvao s javne telefonske govornice kako bi joj rekao što planiraju raditi tog dana.
Dodaje se da su dan nakon napada policajci provalili u vrata unajmljene sobe u Campsieju, na jugozapadu Sydneya, gdje se vjeruje da su muškarci boravili.
Pronašli su 3D ispisane dijelove za punjač sačmarice, opremu za izradu bombi, dugi luk s 12 strijela i dva primjerka Kur'ana, od kojih je jedan imao "označenu stranicu", navodi se u dokumentu.
Prema dokumentu, Naveed Akram je upucan u područje trbuha dok je policija pokušavala zaustaviti krvoproliće. Iz bolničkog kreveta odbio je zahtjev za formalni policijski intervju, slijedeći savjet odvjetnika. Akram bi se sljedeći put trebao pojaviti na sudu u travnju.
