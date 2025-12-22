Oglas

mjeseci pripreme

Cijevne bombe, 3D oružje i luk sa strijelama: Što je policija pronašla kod oca i sina koji su ubili 15 ljudi na plaži Bondi

author
N1 BiH
|
22. pro. 2025. 08:32
PUCNJAVA bondi
New South Wales Police

Otac i sin optuženi za izvođenje najsmrtonosnijeg terorističkog napada u australskoj povijesti prošli su obuku za rukovanje vatrenim oružjem na neotkrivenoj lokaciji u ruralnoj Australiji i proveli su mjesece pripremajući se za njega, uključujući bacanje neeksplodiranih bombi u gomilu neposredno prije nego što su otvorili vatru na plaži Bondi.

Oglas

Novi detalji objavljeni u ponedjeljak

Svi šokantni detalji navedeni su u sudskim dokumentima objavljenim u ponedjeljak.

Sudski dokument, koji sadrži redigirane dijelove, uključuje snimke iz videa koji prikazuje Sajida Akrama (50) i njegovog sina Naveeda Akrama (24) kako drže puške i kreću se na način koji sugerira elemente taktičke obuke, izvijestio je CNN.

"Okrivljenik i njegov otac vide se kako pucaju iz sačmarica i kreću se taktički tijekom cijelog videa", navodi se u dokumentu.

Petnaest ljudi ubijeno je u pucnjavi na plaži Bondi 14. prosinca, za koju vlasti tvrde da je meta bila skupina židovskih obitelji koje slave Hanuku. Sajid Akram ubijen je u policijskoj operaciji. Njegov sin suočava se s optužbom za terorizam i 15 točaka optužnice za ubojstvo, kao i 40 točaka optužnice za pokušaj ubojstva.

Bacili četiri eksplozivne naprave na početku napada

Prema sudskom dokumentu, dvojac je bacio četiri improvizirane eksplozivne naprave u gomilu neposredno prije nego što su otvorili vatru, iako nijedna nije eksplodirala. U dokumentu se navodi da su tri cijevne bombe i jedna bomba napravljena od teniske loptice bile funkcionalne.

Dokument također uključuje fotografije improviziranih eksplozivnih naprava, uključujući petu sumnjivu bombu koja je navodno bila smještena u prtljažniku vozila kojim su se odvezli u Bondi kako bi izvršili napad.

Također se kaže da su snimili videozapise u kojima su izrazili stavove koji sugeriraju da se pridržavaju "vjerski motivirane nasilne ekstremističke ideologije".

U jednom videu, snimljenom ispred zastave Islamske države, dvojac je dao izjave "osuđujući postupke cionista" i, kako se navodi, "sažimajući svoje opravdanje za teroristički napad u Bondiju", dodaje se u dokumentu.

"Postoje dokazi da su optuženi i njegov otac mjesecima detaljno planirali ovaj teroristički napad", navodi se u dokumentu.

Navodno izviđanje

Dokument baca dodatno svjetlo na događaje koji su doveli do napada.

Videozapisi, koji navodno prikazuju muškarce kako prolaze obuku za rukovanje vatrenim oružjem u ruralnom području za koje se vjeruje da se nalazi u saveznoj državi Novi Južni Wales, navodno su snimljeni u listopadu. Policija je prethodno izjavila da su u studenom putovali na Filipine, gdje su ostali gotovo mjesec dana i rijetko su napuštali svoje hotelske sobe, rekao je zaposlenik hotela za CNN.

Dokument objavljen u ponedjeljak otkriva da su muškarci posjetili mjesto napada na plaži Bondi 12. prosinca. Snimke nadzornih kamera prikazuju ih kako hodaju po pješačkom mostu u blizini parka Archer, s kojeg su navodno dva dana kasnije pucali na žrtve.

"Policija tvrdi da je ovo dokaz izviđanja i planiranja terorističkog čina", navodi se u sudskom dokumentu.

Pronašli im i dugi luk s 12 strijela

U satima nakon pucnjave, policija je izvršila raciju na adresi u Bonnyriggu, zapadno od središnjeg Sydneya, gdje su pronašli dva mobitela, improvizirano vatreno oružje, dugi luk s 12 strijela i Kuran s označenim odjeljcima, navodi se u dokumentu.

Supruga starijeg muškarca rekla je policiji da vjeruje da su on i njezin sin na odmoru u južnom Novom Južnom Walesu. Prema dokumentu, sin ju je svakodnevno zvao s javne telefonske govornice kako bi joj rekao što planiraju raditi tog dana.

Dodaje se da su dan nakon napada policajci provalili u vrata unajmljene sobe u Campsieju, na jugozapadu Sydneya, gdje se vjeruje da su muškarci boravili.

Pronašli su 3D ispisane dijelove za punjač sačmarice, opremu za izradu bombi, dugi luk s 12 strijela i dva primjerka Kur'ana, od kojih je jedan imao "označenu stranicu", navodi se u dokumentu.

Prema dokumentu, Naveed Akram je upucan u područje trbuha dok je policija pokušavala zaustaviti krvoproliće. Iz bolničkog kreveta odbio je zahtjev za formalni policijski intervju, slijedeći savjet odvjetnika. Akram bi se sljedeći put trebao pojaviti na sudu u travnju.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
antisemitizam masovna pucnjava pucnjava na plaži bondi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ