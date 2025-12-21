Jer je sportska predstava svejedno uspjela ponovno ući u političku sferu, s obzirom na to da je pred sam kraj utakmice na sjevernoj tribini osvanuo natpis "Za dom spremni". Očito pomno osmišljena koreografija pripadnika Bad Blue Boysa dosegnula je brže-bolje i novu razinu jer se pojavio i dodatak poruke, upućene Tomislavu Tomaševiću: "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?", dodaju iz Jutarnjeg.