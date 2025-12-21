Oglas

ZDS na Maksimiru

Policija pokrenula istragu zbog sramotne ustaške koreografije BBB-a i poruke Tomaševiću: "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?"

author
N1 Info
|
21. pro. 2025. 16:31
UEFA Europska liga, grupna faza, 6. kolo, GNK Dinamo - Real Betis. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL, ilustracija

Nakon što je na sjevernoj trubini osvanuo ustaški pozdrav, BBB su razvili i transparent s porukom zagrebačkom gradonačelniku.

Oglas

Činjenica da je policija najavila snimanje atmosfere uoči, tijekom i nakon nogometnog sraza između GNK Dinamo i NK Lokomotive na zagrebačkom Maksimirskom stadionu u subotu kasno poslijepodne, za desetke posjetitelja nije bila važan podatak, piše Jutarnji list i dodaje kako je policija pokrenula istragu.

Jer je sportska predstava svejedno uspjela ponovno ući u političku sferu, s obzirom na to da je pred sam kraj utakmice na sjevernoj tribini osvanuo natpis "Za dom spremni". Očito pomno osmišljena koreografija pripadnika Bad Blue Boysa dosegnula je brže-bolje i novu razinu jer se pojavio i dodatak poruke, upućene Tomislavu Tomaševiću: "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?", dodaju iz Jutarnjeg.

Dinamo je pred 6.270 gledatelja na Maksimiru zaključio kalendarsku godinu, ali je rezultat, još jednom, ostao u drugom planu. Naime, sportska predstava dostigla je političku sferu kada je pred kraj okršaja na maksimirskom sjeveru osvanuo natpis "Za dom spremni".

Teme
GNK Dinamo Navijački incidenti Policijska istraga Tomislav Tomašević Za dom spremni

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ