Nakon što je na sjevernoj trubini osvanuo ustaški pozdrav, BBB su razvili i transparent s porukom zagrebačkom gradonačelniku.
Činjenica da je policija najavila snimanje atmosfere uoči, tijekom i nakon nogometnog sraza između GNK Dinamo i NK Lokomotive na zagrebačkom Maksimirskom stadionu u subotu kasno poslijepodne, za desetke posjetitelja nije bila važan podatak, piše Jutarnji list i dodaje kako je policija pokrenula istragu.
Jer je sportska predstava svejedno uspjela ponovno ući u političku sferu, s obzirom na to da je pred sam kraj utakmice na sjevernoj tribini osvanuo natpis "Za dom spremni". Očito pomno osmišljena koreografija pripadnika Bad Blue Boysa dosegnula je brže-bolje i novu razinu jer se pojavio i dodatak poruke, upućene Tomislavu Tomaševiću: "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?", dodaju iz Jutarnjeg.
