Ratni zločini

Civilna zaštita Gaze otkrila masovnu grobnicu u bolnici al-Shifa

10. pro. 2025. 15:19
Palestinians stand near rubble from destroyed buildings, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, November 17, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo
REUTERS / DAWOUD ABU ALKAS

Izraelska vojska više puta je gađala bolnicu al-Shifa od listopada 2023. Civilna obrana u Gazi pronašla je više od 30 tijela.

Timovi koji rade s civilnom zaštitom u Gazi pronašli su masovnu grobnicu unutar kruga bolnice al-Shifa u gradu Gazi, koju je Izrael više puta napao od listopada 2023.

Civilna zaštita radi na izvlačenju više od 30 tijela s lokacije, navodi se u objavi na Telegramu, što je dio šire operacije čiji je cilj pronaći ukupno oko 300 tijela diljem Pojasa Gaze, prenosi Al Jazeera.

U objavi je uključena i videosnimka na kojoj se vidi teška mehanizacija kako premješta bijele vreće za tijela iz velike hrpe zemlje, dok ih članovi ekipa vuku rukama na viši teren.

Teme
Bolnica al-Shifa Gaza Masovna grobnica Pojas Gaze cionizam genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

