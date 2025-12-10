Civilna zaštita Gaze otkrila masovnu grobnicu u bolnici al-Shifa

Izraelska vojska više puta je gađala bolnicu al-Shifa od listopada 2023. Civilna obrana u Gazi pronašla je više od 30 tijela.
Timovi koji rade s civilnom zaštitom u Gazi pronašli su masovnu grobnicu unutar kruga bolnice al-Shifa u gradu Gazi, koju je Izrael više puta napao od listopada 2023.
Civilna zaštita radi na izvlačenju više od 30 tijela s lokacije, navodi se u objavi na Telegramu, što je dio šire operacije čiji je cilj pronaći ukupno oko 300 tijela diljem Pojasa Gaze, prenosi Al Jazeera.
U objavi je uključena i videosnimka na kojoj se vidi teška mehanizacija kako premješta bijele vreće za tijela iz velike hrpe zemlje, dok ih članovi ekipa vuku rukama na viši teren.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
