"želja za igrom"
VIDEO / Kako djeca Gaze skateboardanjem po ruševinama pronalaze rijetke trenutke radosti
Djeca pretvaraju ratom razorene ruševine u improvizirane skateparkove dok se mentalna kriza produbljuje.
Mobilni skatepark koji se kreće između kampova za raseljene u Gazi pruža rijetku psihološku podršku djeci zatočenoj u jednoj od najtežih humanitarnih kriza na svijetu, gdje su trauma i tuga svakodnevica, piše Al Jazeera.
Usred ruševina grada Gaze, gdje srušene zgrade i izvitopereni beton dominiraju krajolikom, skupina mladih Palestinaca pretvorila je razaranje u neočekivano igralište.
Od početka krhkog primirja 10. listopada, treneri skateboardinga vode radionice koje traumatiziranoj djeci pružaju kratke trenutke slobode i normalnosti.
„U Pojasu Gaze smo nekad imali skateparkove; to je bio naš san“, kaže trener Radžab al-Reifi. „Ali nažalost, kada smo napokon ostvarili taj san i izgradili skateparkove, došao je rat i sve uništio.“
Inicijativa se održava unatoč stalnom izraelskom nasilju, iako je primirje na snazi. Izraelske snage ubile su najmanje 260 Palestinaca i ranile 632 od početka primirja 10. listopada, a napadi su se dogodili tijekom 25 od posljednja 31 dana.
Snalaženje s onim što je preostalo
Radionice se suočavaju s ozbiljnim izazovima.
Zbog nedostatka opreme u cijeloj Gazi, svaki kotačić i svaka daska za skateboard postali su dragocjeni. Al-Reifi često popravlja oštećene daske između sesija, znajući da je nove gotovo nemoguće nabaviti.
Jedno od rijetkih ravnih dvorišta koje je preživjelo izraelsko bombardiranje služi kao poligon za početnike, dok su hrabriji skejteri pretvorili hrpe ruševina i urušene zidove u improvizirane rampe i prepreke.
Trenerica Rimas Dalloul trudi se održati djecu uključenom unatoč teškim uvjetima.
„Nemamo dovoljno skateboardova za sve, i nema zaštitne opreme“, objašnjava. „Njihova odjeća jedino je što imaju da ublaži padove. Ponekad se ozlijede, ali uvijek se vrate. Želja za igrom jača je od boli.“
‘Bježala sam od bombardiranja da bih mogla skejtati’
Među mladim skejterima je i sedmogodišnja Marah Salem, koja trenira već sedam mjeseci.
„Dolazim ovamo da se zabavim. Ne želim propustiti nijednu sesiju; želim biti dosljedna“, kaže. „Čak i tijekom rata sam skejtala. Bježala sam od bombardiranja da bih skejtala na ulici.“
Njezina odlučnost odražava širu otpornost djece u Gazi, koja su preživjela gotovo dvije godine izraelskog vojnog napada. Skateboarding im pruža rekreaciju, privremeni bijeg, ali i način za obradu traume te važnu zajedničku aktivnost. Mentalne potrebe djece u Gazi ostaju goleme.
Humanitarne organizacije već su prije posljednjeg vala nasilja procijenile da više od milijun palestinske djece treba psihološku podršku. Razmjeri sukoba znače da nijedno dijete nije pošteđeno psiholoških posljedica, a masovno raseljavanje, razdvajanje obitelji i velik broj stradalih ostavljaju trag na cijeloj generaciji.
Najmanje 17.000 djece sada je bez pratnje ili odvojeno od roditelja, dok su slučajevi koji zahtijevaju zaštitu djece porasli za 48 posto samo u rujnu, navodi Međunarodni odbor za spašavanje.
Za mlade skejtere, sesije nude nešto što im je rat pokušao oduzeti — jednostavnu slobodu dječje igre. Njihove škole su uništene, domovi razoreni, a više od 658.000 školske djece izgubilo je pristup obrazovanju gotovo dvije godine.
Ipak, usred ruševina svojih četvrti, ova djeca pronalaze načine da idu dalje.
Oni su jednostavno djeca na skateboardovima — smiju se, padaju, ustaju i guraju naprijed, doslovno i metaforički, kroz ruševine svog razorenog svijeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare