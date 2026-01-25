Minneapolis
FOTO / Obitelj muškarca kojeg su ubili agenti ICE-a: "Recite istinu o našem sinu"
Obitelj 37-godišnjeg američkog državljanina kojeg je u Minneapolisu smrtno ustrijelio savezni imigracijski službenik oštro je reagirala na, kako navode, „odvratne laži koje o našem sinu širi administracija Trumpa“.
Alex Pretti, medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege, poprskan je nadražujućim sredstvom prije nego što je u svega pet sekundi pogođen s najmanje deset hitaca, u subotu, piše Sky News.
U priopćenju obitelji navodi se da je Pretti, koji je radio s američkim veteranima u bolnici za veterane VA u Minneapolisu, bio „dobrodušna osoba koja je duboko brinula o svojoj obitelji i prijateljima“.
Dodali su: „Odvratne laži koje administracija iznosi o našem sinu sramotne su i gadljive. Alex u trenutku napada očito nije držao pištolj dok su ga napali Trumpovi ubojiti nasilnici iz ICE-a.“
Umjesto toga, tvrde da su mu obje ruke bile vidljive te da je pokušavao zaštititi ženu koju su savezni službenici prethodno gurnuli.
Međutim, te tvrdnje osporavaju ključni dužnosnici administracije predsjednika Trumpa.
Unatoč temperaturama ispod ništice, stotine ljudi okupile su se na bdjenju u Minneapolisu nakon pucnjave.
Napetosti su u gradu već bile visoke zbog prisutnosti imigracijskih i carinskih službenika, osobito nakon što je nekoliko tjedana ranije u Minneapolisu smrtno stradala 37-godišnja Renee Good.
Nakon ubojstva Alexa Prettija okupila se bijesna masa, a prosvjednici su se sukobili sa saveznim imigracijskim službenicima koji su koristili palice i šok-bombe.
Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je da su informacije o okolnostima koje su prethodile pucnjavi ograničene, no političari i dužnosnici već su vidljivo polarizirani oko ovog najnovijeg smrtonosnog incidenta.
Dužnosnici su potvrdili da Nacionalna garda Minnesote pomaže lokalnoj policiji po nalogu guvernera Tima Walza.
Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey zatražio je angažman Nacionalne garde uz policiju, ali je naglasio da će njezini pripadnici nositi reflektirajuće prsluke kako bi se „razlikovali od drugih agencija“.
Guverner Walz pozvao je Trumpa da „odmah povuče tisuće nasilnih i neobučenih službenika iz Minnesote“.
"Minnesoti je dosta"
„Minnesoti je dosta“, dodao je, opisavši situaciju kao „odvratnu“.
S druge strane, američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je da je Pretti sa sobom imao poluautomatski pištolj i dva spremnika streljiva te sugeriralo da je „namjeravao nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike snaga reda“.
Na snimkama prolaznika koje su se pojavile ubrzo nakon pucnjave vidi se da Pretti u ruci drži mobitel, no nijedna snimka ne prikazuje da je imao vidljivo oružje.
O’Hara je rekao da policija vjeruje kako je Pretti bio „zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje“.
Zapovjednik granične policije Greg Bovino izjavio je na konferenciji za novinare da su savezne snage reda u Minneapolisu tjednima bile „pod stalnim napadima“.
U objavi na mreži X, koju je prenio i predsjednik Trump, pomoćnica ministra DHS-a Tricia McLaughlin ustvrdila je da je prosvjednik u Minneapolisu navodno „odgrizao prst“ jednom službeniku.
Objava je sadržavala uznemirujuće fotografije za koje se čini da prikazuju krvavu ozljedu.
Glavna državna odvjetnica Pam Bondi izjavila je da je osumnjičeni u tom slučaju uhićen i nalazi se u pritvoru.
Trump podijelio fotografiju pištolja
Trump je na društvenim mrežama također podijelio fotografiju pištolja za koji imigracijski službenici tvrde da je pronađen na mjestu događaja te je Prettija opisao kao naoružanog napadača.
U objavi je napisao: „Ovo je pištolj napadača, napunjen (s još dva puna spremnika!) i spreman za upotrebu – što to znači?“.
Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem također je na konferenciji za novinare dovela u pitanje zašto je Pretti bio naoružan, ali nije rekla da je oružje izvukao ili njime prijetio policiji.
Robert Alver, koji je s Prettijem radio u sveučilišnom znanstvenom laboratoriju prije gotovo 17 godina, opisao ga je kao „sve što biste mogli poželjeti u kolegi i prijatelju“.
Boreći se sa suzama, Alver je kritizirao izjave Kristi Noem: „Nema apsolutno nikakve šanse da bi on ikada nekamo otišao s namjerom da nekoga povrijedi. Morao bi doživjeti potpunu promjenu osobnosti.“
Trump je optužio demokratskog guvernera i gradonačelnika Minneapolisa da „potiču pobunu svojom nadmenom, opasnom i arogantnom retorikom“.
Alex Pretti ubijen je nešto više od kilometra od mjesta na kojem je 7. siječnja savezni imigracijski službenik ustrijelio i usmrtio Renee Good – incidenta koji je potaknuo masovne prosvjede.
