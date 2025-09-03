"Plamen rasizma"
Corbyn: Laburisti pripremaju teren za fašizam - zato smo pokrenuli "Your Party"
Laburistička stranka mogla je zagovarati human sustav useljavanja koji izbjeglice tretira s dostojanstvom. Umjesto toga, raspirila je plamen rasizma i osnažila krajnju desnicu, kaže bivši šef britanskih Laburista, Jeremy Corbyn.
"Mnogo puta posjetio sam Calais", započinje Jeremy Corbyn svoj tekst u Jacobinu. "Svaki put naučim nešto novo o značenju ljudske otpornosti. Nakon što su pobjegli od užasa rata, ekoloških katastrofa i bijede, izbjeglice u Calaisu prošle su pakao u potrazi za sigurnim mjestom. Dolaskom ondje, njihova potraga se nastavlja. Djeca prose za vodu kontaminiranu izmetom. Štakori jure u blatnjave šatore. Majke plaču za budućnostima koje su njihovi sinovi i kćeri mogli imati. Francuske vlasti svakodnevno provode deložacije; šatori, deke, osobni dokumenti, mobiteli, odjeća i lijekovi oduzimaju se ili uništavaju."
Oni koji stignu na naše obale nisu „ljudi iz čamaca”. Oni su ljudska bića koja ostvaruju svoje zakonsko pravo na azil. Kako piše Warsan Shire u svojoj pjesmi Home, „nitko ne stavlja svoju djecu u čamac osim ako voda nije sigurnija od kopna.” Zamislite život u uvjetima koje sam opisao. Zamislite zatim da riskirate život prelazeći kanal. I zamislite da na kraju završite u hotelu, gledate kroz prozor i vidite gomilu ljudi koja viče da se „vratite kući”.
U posljednjih mjesec dana svjedočili smo nizu prosvjeda ispred hotela u kojima su smješteni tražitelji azila. Među prosvjednicima su se mogli vidjeti natpisi poput „Masovne deportacije sada” – poziv koji je sada ponovio Nigel Farage iz Reform UK-a. Mnogi od nas vidjeli su zastrašujuće prizore iz SAD-a gdje su ljude otimali s ulica policajci. Iskreno, zastrašujuće je pomisliti da bi takva autoritarna okrutnost uskoro mogla doći i u Veliku Britaniju.
Kako smo, zaboga, došli ovdje? Reći ću vam kako: laburistička vlada koja je protekle godine raspirivala mržnju, podjele i strah. Bilo je užasno gledati Laburiste kako objavljuju video snimke uhićenja i deportacija migranata – propagandnu kampanju na koju bi i Donald Trump bio ponosan.
Jednako je užasan bio prizor policajaca koji su morali pratiti vozača Deliverooa kojeg je okružila gomila prosvjednika protiv azilanata, svega nekoliko tjedana nakon što je vlada posebno izdvojila „ilegalne” dostavljače hrane za deportaciju. Umjesto demoniziranja dostavljača hrane koji možda jesu ili nisu tražitelji azila, zašto ne bismo azilantima dali pravo na rad kako bi se mogli uzdržavati i doprinositi društvu? Analize pokazuju da bi to donijelo 1,3 milijarde funti godišnje i dodalo 1,6 milijardi funti BDP-u Ujedinjenog Kraljevstva.
Pronalaženje žrtvenog janjeta među ranjivim ljudima uvijek je bila smišljena strategija vlade kako bi skrenula pozornost s vlastitih neuspjeha. Danas su to tražitelji azila. Sutra bi mogle biti osobe s invaliditetom. Prekosutra trans osobe. Koja god manjina bila u pitanju, svjedočimo demonizaciji ranjivih ljudi – na veliku štetu svih nas.
Oni koju nas pokušavaju razdijeliti žele da vjerujete da probleme u našem društvu uzrokuju manjine. Ne. Uzrokuje ih namješten ekonomski sustav koji štiti interese superbogatih. Zato 4,5 milijuna djece živi u siromaštvu. Zato računi za vodu neprestano rastu. Zato podstanari u privatnim stanovima plaćaju više od pola svojih prihoda samo da bi imali krov nad glavom.
Laburistički stratezi reći će vam da nemaju izbora i da se moraju prilagoditi antimigrantskom raspoloženju kako bi zaustavili rast Reform UK-a. Kako im to ide?
Laburisti su mogli iznijeti argument za human sustav imigracije koji izbjeglice tretira s dostojanstvom i poštovanjem. Umjesto toga raspirili su plamen rasizma i osnažili krajnju desnicu diljem zemlje. Kada demonizirate migrante, krajnja desnica sluša. Kada objavljujete snimke uhićenja i deportacija migranata, krajnja desnica gleda. Kada govorite o „otoku stranaca”, krajnja desnica se mobilizira.
To nisu znakovi stranke koja nevoljko prihvaća izbornu strategiju. To su znakovi stranke koja aktivno prihvaća rast krajnje desničarskog populizma, bez obzira na izbornu cijenu. To su znakovi zemlje koja klizi prema fašizmu. Ovaj se izraz ne bi smio olako koristiti. Mnogi su postupci sami po sebi dovoljno zastrašujući da bi zaslužili tu oznaku. Ali budite oprezni: fašizam ne dolazi preko noći u uniformama. Dolazi kroz odjevene političare, zakon po zakon.
Doista, demonizacija manjina dio je puno šireg, općeg napada na ljudska prava. Kada je vlada zabranila organizaciju Palestine Action, nije samo narušila pravo na protivljenje genocidu ovdje i sada. Postavila je opasan presedan, dajući sigurnost svakoj budućoj vladi da i ona može oduzeti pravo na prosvjed u trenu. Laburisti ne samo da udovoljavaju Reform UK-u. Oni im pripremaju crveni tepih, donoseći opasne zakone koje će iskoristiti oni koji žele uništiti naša prava.
Nalazimo se na kritičnoj prekretnici. Trebamo alternativu – sada. Zato smo pokrenuli yourparty.uk – i zato se već više od 700.000 ljudi pridružilo. Radit ćemo stvari drukčije. Nećemo tražiti žrtvene jarce među izbjeglicama za društvene probleme. Umjesto toga usmjerit ćemo se na pravi uzrok: groteskno nejednako društvo koje koncentrira bogatstvo u rukama nekolicine.
"Branit ćemo ljudska prava svih"
Nećemo braniti samo ljudska prava izbjeglica. Branit ćemo ljudska prava svih. To uključuje osobe s invaliditetom i njihovo pravo na dostojanstven život. To uključuje djecu u siromaštvu kojoj se uskraćuje pravo na hranu i odjeću. To uključuje trans osobe koje se suočavaju s užasnom diskriminacijom, mržnjom i zlostavljanjem samo zato što žive svoje živote; trans osobe su ljudska bića koja zaslužuju živjeti u sigurnosti, dostojanstvu i slobodi. Moramo biti ujedinjeni protiv ugnjetavanja i predrasuda u svim oblicima – i to je ono što ćemo mi biti.
Osvrnite se oko sebe i pronaći ćete dokaz da je moguć svijet ljubaznosti. Prema onome što vidimo u većini medija, pomislili biste da postoji konsenzus da izbjeglice nisu dobrodošle. To ne može biti dalje od istine. „Mislim da bismo trebali brinuti o ljudima koji se bore ili kojima je potrebna pomoć.” Tako je rekla jedna mlada žena kao odgovor na prosvjednike u svojoj zajednici u Eppingu. Svakodnevno razgovaram s ljudima poput nje – običnim ljudima koji podržavaju, sprijateljuju se i pomažu tražiteljima azila kao drugim ljudskim bićima.
Premijer govori o otoku stranaca. On ignorira ljubaznost stranaca. A upravo mi to daje nadu da možemo, zajedno, izgraditi ljubazniji svijet za sve.
