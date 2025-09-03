Corbyn: Laburisti pripremaju teren za fašizam - zato smo pokrenuli "Your Party"

Nećemo braniti samo ljudska prava izbjeglica. Branit ćemo ljudska prava svih. To uključuje osobe s invaliditetom i njihovo pravo na dostojanstven život. To uključuje djecu u siromaštvu kojoj se uskraćuje pravo na hranu i odjeću. To uključuje trans osobe koje se suočavaju s užasnom diskriminacijom, mržnjom i zlostavljanjem samo zato što žive svoje živote; trans osobe su ljudska bića koja zaslužuju živjeti u sigurnosti, dostojanstvu i slobodi. Moramo biti ujedinjeni protiv ugnjetavanja i predrasuda u svim oblicima – i to je ono što ćemo mi biti.