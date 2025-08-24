Najmanje 62.686 ubijenih
Procurio vojni izvještaj: 83 posto Palestinaca koje je Izrael ubio u Gazi bili su civili
Izrael bombardira Gazu gotovo dvije godine, ubivši više od 62.000 ljudi, navodi Ministarstvo zdravstva u Gazi, ali stvarni broj vjerojatno je znatno veći.
Izrael tvrdi da cilja borce Hamasa, a ne civile, no procurjeli vojni izvještaj otkriva drukčiju priču.
Izvještaj kaže da je 83 posto Palestinaca koje je Izrael ubio u Gazi bilo civila, piše Al Jazeera.
Koliko je ljudi ubio Izrael? I što je rekao o njihovom ubijanju?
Evo što znamo:
Što je pisalo u izvještaju?
Izvještaj se temeljio na internoj izraelskoj obavještajnoj bazi podataka koja bilježi smrti boraca Hamasa i Palestinskog islamskog džihada (PIJ).
Baza je procijenila da je Izrael tijekom rata u Gazi ubio 8.900 boraca, prema podacima iz svibnja. To je procjena jer je od tog broja 1.570 imena označeno kao “vjerojatno mrtvi”.
Brojka od 8.900 odnosi se na ukupno 47.653 osobe koje baza vodi kao aktivne borce – 34.973 iz Hamasa i 12.702 iz PIJ-a.
Usporedimo li to s ukupnim brojem ubijenih u Gazi, koji je u svibnju iznosio 53.000 prema +972 Magazine, ispada da je samo 16,8 posto ljudi koje je Izrael ubio ili “vjerojatno ubio” bilo borci.
Koliko je Palestinaca Izrael ubio u Gazi?
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravstva, Izrael je u 22-mjesečnoj ofenzivi ubio najmanje 62.686 ljudi i ranio 157.951. Tisuće se i dalje vode kao nestale.
Studije pokazuju da je broj žrtava puno veći. Recenzirana studija objavljena u medicinskom časopisu The Lancet kaže da je stvarni broj ubijenih u prvih devet mjeseci rata mogao biti i 40 posto veći od prijavljenog.
Mnoga tijela onih koje je Izrael ubio izgorjela su u bombardiranju, ostala trunuti na okupiranim područjima ili su još uvijek zatrpana ispod ruševina.
Ogroman broj civilnih žrtava čini izraelski napad na grad Gazu, za koji tvrde da je već započeo, još strašnijim.
Što Izrael kaže o ubijanju civila?
Izrael stalno tvrdi da čini sve kako bi smanjio civilne žrtve i redovito osporava brojke Ministarstva zdravstva.
U rujnu je premijer Benjamin Netanyahu tvrdio da Izrael ima “najniži omjer civilnih i vojnih žrtava u povijesti modernog urbanog ratovanja”, tvrdeći da vojska ubija jednog civila na svakog borca.
No to je bilo nekoliko mjeseci nakon što su Local Call i +972 otkrili izraelski AI sustav za ciljanje kodnog imena Lavender, koji je, prema obavještajnim izvorima, označio desetke tisuća ljudi u Gazi kao potencijalne borce i mete za likvidaciju.
Prema dvojici izvora, vojska je već u ranim fazama rata odlučila da je dopušteno ubiti do 15 ili 20 civila za svakog nižeg Hamasovog operativca kojeg je Lavender označio.
Članovi Netanyahuove krajnje desne koalicije pokazali su gotovo nikakvu zabrinutost za palestinske živote kada se obraćaju domaćoj javnosti.
- Ministar baštine Amichai Eliyahu izjavio je prošlog mjeseca na izraelskom radiju:
“Vlada žuri izbrisati Gazu, i hvala Bogu da brišemo to zlo. Sva Gaza će biti židovska.”
- Ministar financija Bezalel Smotrich u svibnju je rekao na konferenciji naseljenika:
“Gaza će biti potpuno uništena, a ono što ostane od njezinih ljudi bit će prognano na uski pojas na jugu.”
Sugeriraju li medijski izvještaji da Izrael ograničava civilne žrtve?
Ne sugeriraju.
Al Jazeera je tijekom cijelog sukoba izvještavala o masakrima civila dok su tražili hranu, bacanju teške municije na kampove za raseljene, sustavnom uništavanju zdravstvenog sustava u Gazi, namjernom ubijanju liječnika i korištenju gladi kao oružja.
“Mislim da nitko tko je pomno pratio genocid u Gazi nije mogao biti iznenađen izvještajem”, rekla je Orly Noy iz Local Calla za Al Jazeeru.
“Sve što smo znali o ratu sugeriralo je da su masovno ubijanje, razaranje i brutalnost bili neselektivni. To je logika ovog rata. Izrael je stvorio mehanizam za genocid koji primjenjuje neselektivno širom Gaze.”
Imaju li drugi ratovi slične razine civilnih žrtava?
Ne, barem ne dosljedno tijekom cijelog sukoba.
“Oko 83 posto civila među ubijenima bilo bi neuobičajeno visoko, pogotovo s obzirom da rat traje tako dugo”, rekla je Therese Pettersson iz Uppsala Conflict Data Programme, koji globalno prati civilne žrtve.
Koje brojke navodi izraelska vojska?
One su se drastično mijenjale tijekom rata.
- U studenom 2023. visoki sigurnosni dužnosnik sugerirao je da je Izrael ubio 20.000 ljudi u Gazi, većinom boraca.
- Sljedeći mjesec ta brojka pala je na 7.860 boraca.
- U veljači 2024. vojska je rekla da je ubila oko 13.000 boraca, pa tjedan kasnije smanjila broj za 1.000.
- U kolovozu 2024. tvrdili su da su ubili 17.000 boraca, pa dva mjeseca kasnije spustili broj na 14.000.
“Izvještavamo o puno ubijenih Hamasovih operativaca, ali mislim da većina ljudi koje prijavimo kao mrtve zapravo nisu Hamasovi operativci”, rekao je jedan obavještajni izvor koji je pratio izraelske snage u Gazi za +972.
“Ljudi se unapređuju u rang terorista nakon smrti. Da sam slušao brigadu, došao bih do zaključka da smo ubili 200 posto Hamasovih operativaca u tom području.”
Ironično, jedini dosljedan skup brojki koji izraelska vojska koristi su upravo oni koje proizvodi palestinsko Ministarstvo zdravstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare