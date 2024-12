Bivši ukrajinski ministar: Ako se ovo nastavi, Rusija će pobijediti. Putinov cilj je jasan

Podijeli :

Genya SAVILOV / AFP / Ilustracija

Bivši ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba izazvao je pažnju upozorenjem da bi Rusija uskoro mogla pobijediti u ratu.

Naime, tijekom razgovora za Financial Times, 43-godišnji diplomat bio je potpuno iskren. No, nije pričao o razlozima ostavke koju je dao na ministarsku poziciju nakon četiri godine na toj dužnosti. Vjeruje se da je zapravo smijenjen zbog ratnih neuspjeha i napetosti među suradnicima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ipak, bio je potpuno otvoren oko same situacije “na terenu”.

Rusi prošli mjesec osvojili najviše ukrajinskog teritorija od početaka rata

“Imamo li danas sredstva i alate da okrenemo stanje i promijenimo razvoj događaja? Ne, nemamo. I ako se ovako nastavi, izgubit ćemo rat. Činjenica je da stvari izgledaju loše na bojnom polju. Ali stvari su izgledale još gore u prvim mjesecima 2022. Ono što mrzim u razgovorima s europskim i američkim sugovornicima jest što se svi pitaju što je Ukrajina spremna učiniti, što je Ukrajina spremna prihvatiti. Ljudi, prvo pronađite odgovor na pitanje što je Vladimir Putin spreman prihvatiti jer on je odgovoran za rat”, izjavio je, prenosi Index.

Pojasnio je dio oko Putina.

“Njegov cilj je jasan. On mora razgraditi ukrajinsku državu na ovaj ili onaj način… Zašto bi uzeo samo dio ako na kraju može uzeti sve? To je njegova logika.”

Oprez Zapada u smislu vojne pomoći Ukrajini bio je stalni izvor frustracija za Zelenskog.

“Pitanje zašto Zapad nešto ne poduzima obično je najteže. Mi Ukrajinci imamo sreće što je Joe Biden bio predsjednik SAD-a 2022. jer bi u suprotnom stvari za nas prošle puno gore. Ali, njegov um oblikovan je u hladnoratovskoj logici. S njim se nije moglo razgovarati o članstvu Ukrajine u NATO-u. Ili o nuklearnim bombama.”

A Donald Trump?

“Uopće nisam zabrinut oko njega jer to nije nešto što mogu promijeniti. Prvo odvojite ono što Trump govori od onoga što govore ljudi oko njega. Elon Musk i Trumpov sin mogu govoriti što god žele, ali ako pogledate što je Trump govorio, radi se o samo dvije stvari. Prvo, da će zaustaviti rat. I drugo, da je Zelenski najbolji trgovac na svijetu”, istaknuo je pa dodao:

“I Zelenski i Putin će imati istu strategiju. Oni Trumpa vide kao priliku.”

Lako je uvidjeti priliku za Putina. Uostalom, čini se da Trump želi prekinuti vojnu pomoć Ukrajini. Ali što bi mogla biti prilika za Zelenskog?

Rusi objavili podatke: Evo koliko je vojnika Ukrajina izgubila u ofenzivi na Kursk

“I ruski i ukrajinski čelnici iskazuju spremnost na razgovor jer ne žele odbiti Trumpa. Onaj prvi koji to učini gubi, zar ne? Ako se Trump, recimo, naljuti na Putina, hoće li mu uzvratiti možda tako što će ojačati Ukrajinu?”

O pitanju može li se postići mirovno rješenje – i tome tko je kriv za blokiranje dogovora – gorljivo se raspravlja od početka rata. Ponekad se ističe da su Rusija i Ukrajina bile spremne sklopiti dogovor samo nekoliko mjeseci nakon početka Putinove invazije u veljači 2022., ali da su zapadni saveznici uvjerili Ukrajinu da odbije dogovor.

“Nije bilo mirovnog rješenja 2022. Čuo sam ovaj argument posvuda, ali ovakvo stajalište je potpuna inverzija stvarnosti. Poznavajući naše zapadne partnere, da je postojala i najmanja šansa da 2022. završimo rat, oni bi nas naveli da se dogovorimo. Čak su imali jednu odredbu da se sva ukrajinska teška oklopna oprema mora smjestiti u skladišta koja će biti pod kontrolom ruskih snaga. Dakle, plan je bio jasan. Neutralizirati Ukrajinu, zadržati osvojeno, demilitarizirati Ukrajinu. I onda zadati posljednji udarac.”

Također, Kuleba smatra da NATO više nije ono čvrsto jamstvo kao što je nekad bio.

Trebamo li se bojati eskalacije sukoba u Ukrajini? “Taj rat se svako malo širi…” Putin: U borbi protiv Trumpa su korištene necivilizirane metode, on nije siguran

“Povjerenje europskih saveznika u NATO-u ne temelji se na članku 5 Sjevernoatlantskog ugovora. U stvarnosti se temelji na jednoj rečenici – SAD će braniti svaki pedalj teritorija svojih saveznika. Ta rečenica pripada Bidenu. Što ako imate predsjednika koji kaže da neće braniti svaki pedalj vašeg teritorija? Ako Trump kaže tako nešto, NATO-ov štit nestaje i Putin će se osjećati slobodnim učiniti što god želi.”

Zatim je ponudio jedan mogući scenarij.

“Zamislite da se Putin usudi napasti Estoniju, Litvu ili Latviju. Zamislimo potom da za nekoliko mjeseci NATO-ove snage herojski protjeraju rusku vojsku iz baltičkih zemalja. Nakon mjeseci teških borbi te baltičke zemlje izgledale bi onako kako danas izgledaju Bahmut i cijeli Donbas. Bile bi sravnjene sa zemljom. Je li to realnost koju je Zapad spreman prihvatiti? Ovaj rat će se nastaviti sve dok Putin vjeruje da Ukrajina nema pravo na postojanje”

Razumije strah svih onih koji se ne žele miješati ili svrstavati na stranu Ukrajne.

“Svi razumiju što se događa i svi su bili na strani Ukrajine. Ali svaki se vođa pita što će se dogoditi ako se otvoreno suprotstavi Rusiji? Afrički su lideri bili posebno zabrinuti zbog toga. Neki od njih doslovno su se bojali da će Rusija izvesti državni udar u njihovim zemljama. A tu je i pitanje Kine. Jer, Afrika je kineski teritorij, uz vrlo malo izuzetaka”, objasnio je Kuleba pa poentirao na kraju:

“Ovaj rat će se nastaviti sve dok Putin vjeruje da Ukrajina nema pravo na postojanje. A svi koji misle drugačije su ili budale ili su na ruskom platnom spisku.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

SAD neće vratiti nuklearno oružje Ukrajini Zapadni dužnosnici: Rusija nije napala Ukrajinu interkontinentalnim balističkim projektilom