Dok svjetski čelnici stižu u München, sudbina Ukrajine visi o koncu

Ukrajinski predsjednik, odgovarajući na pitanja POLITICO-a u malom WhatsApp chatu s novinarima, rekao je da će na summitu naglasiti potrebu svoje zemlje za protuzračnom obranom te istaknuti napore u izvozu oružja kako bi financirao proizvodnju dronova za bojište. Također je rekao da se namjerava sastati s Macronom i drugim europskim dužnosnicima te ponovno naglasiti potrebu za više oružja.