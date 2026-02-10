Članak 5 NATO povelje propisuje da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Od 1949. pa do prije godinu dana podrazumijevalo se da bi, u slučaju da Sovjetski Savez, a kasnije Rusija, napadne neku članicu NATO-a poput Litve, cijeli savez – uz potporu američke vojne sile – stao u njezinu obranu.