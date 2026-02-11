Svijet na prekretnici: München otvara raspravu o NATO-u i Ukrajini

Slično tome, 2014. godine, u jeku ukrajinske krize, Njemačka je upravo u Münchenu počela redefinirati svoju vanjskopolitičku ulogu, signalizirajući spremnost na aktivnije sudjelovanje u globalnoj sigurnosti. Tadašnji njemački predsjednik Joachim Gauck rekao je: “Njemačka se budi. Njemačka je prevelika da bi se mogla skrivati iza svoje povijesti.“