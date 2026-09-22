Alexander Stubb
Dok u Europi raste nervoza zbog Rusije, finski predsjednik ima drugačiju poruku
Finski predsjednik Alexander Stubb ima poruku za europske partnere u trenutku sve glasnijih upozorenja na moguću daljnju rusku eskalaciju: ostanite mirni i nastavite dalje.
Posljednjih dana vodeći europski dužnosnici sve glasnije upozoravaju na intenziviranje ruskog hibridnog ratovanja, a poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Moskva mogla poslati dronove ili projektile na teritorij zemalja NATO-a koje podupiru Ukrajinu „u sljedećih nekoliko mjeseci“. Čelnik češke sigurnosne službe upozorio je da bi Rusija mogla izvesti „ograničeni upad, provokacije pod lažnom zastavom ili masovnu kampanju utjecaja“ u roku od „mjeseci, a ne godina“.
Stubb, međutim, šalje drukčiju poruku. Iako priznaje da se Europa mora pripremiti za „nastavak hibridnih i sabotažnih napada“ Rusije, finski predsjednik upozorava da Europa ne bi trebala „pretjerano reagirati“, jer Moskva želi zastrašiti saveznike kako bi usporili potporu Ukrajini.
„Moramo biti vrlo oprezni i shvatiti da Rusija pokušava destabilizirati i zastrašiti Europu. I svaki put kada pretjerano reagiramo na hibridni napad, oni su zapravo na taj način dobili tu bitku“, rekao je Stubb za POLITICO u intervjuu na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.
"Moramo ostati pribrani"
„Moramo također shvatiti da Rusiji nije u interesu, niti ima kapaciteta, krenuti u eskalaciju punih razmjera“, dodao je Stubb. „Zato će nastaviti zastrašivati, a mi jednostavno moramo, kako ja kažem, u ovoj situaciji ostati hladni, mirni i pribrani.“
Stubb je pohvalio nedavnu odluku Njemačke da odgovornost za pokušaj napada dronom u Leipzigu pripiše Rusiji.
„Upravo to trebate učiniti. Trebate uprijeti prstom i reći: znamo što radite i ovo su posljedice.“
S druge strane, Stubb je ukazao na „pretjeranu reakciju“ nekih obavještajnih službi koje „u osnovi govore: pa, vi ste sljedeći“ kada je riječ o mogućoj ruskoj invaziji.
„Mi za to ne vidimo dokaze“, rekao je i dodao:
„Mislimo da moramo biti budni i na oprezu. Ali, znate, mi imamo najdužu granicu NATO-a s Rusijom, polovica ukupne granice je naša. Naše obavještajne službe vide da postoje određene aktivnosti, ali trenutačno nema neposredne vojne prijetnje.“
Oprezni optimizam
Stubb je također izrazio oprezni optimizam uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog u New Yorku u utorak.
„Očito je da ovaj tjedan ovdje nećemo dobiti mirovni sporazum“, rekao je.
„Ali ako bismo, primjerice, dobili neku ideju ili okvir za prekid vatre na Crnom moru povezan sa žitaricama ili energetikom, mislim da bi to bio korak u pravom smjeru.“
Stubb je dodao da se nada nastavku mirovnih pregovora u idućim tjednima, uključujući i mogući sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog na summitu G20 u Miamiju u prosincu.
„Vidjet ćemo što predsjednik Trump može postići do sastanka G20. Može li dovesti Zelenskog i Putina za isti stol?“ rekao je Stubb, dodajući da je to „mogućnost“ i da bi predstavljalo „jackpot“, iako su pregovori trenutačno još uvijek „daleko od toga“.
Finski predsjednik odbacio je i tvrdnje da bi upravo on mogao postati glavni europski pregovarač u budućim mirovnim pregovorima s Rusijom.
„Ne, ne mislim da je to baš u igri“, rekao je Stubb.
„Ne mislim da će Europa imati jednog predstavnika kao takvog“, rekao je te svoju ulogu opisao kao pokušaj da „pomaže iz pozadine“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare