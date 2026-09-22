Dok u Europi raste nervoza zbog Rusije, finski predsjednik ima drugačiju poruku

Posljednjih dana vodeći europski dužnosnici sve glasnije upozoravaju na intenziviranje ruskog hibridnog ratovanja, a poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Moskva mogla poslati dronove ili projektile na teritorij zemalja NATO-a koje podupiru Ukrajinu „u sljedećih nekoliko mjeseci“. Čelnik češke sigurnosne službe upozorio je da bi Rusija mogla izvesti „ograničeni upad, provokacije pod lažnom zastavom ili masovnu kampanju utjecaja“ u roku od „mjeseci, a ne godina“.