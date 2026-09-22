Trump promijenio ton prema Mamdaniju: Više nije "mali komunist". Sad "može biti sjajan gradonačelnik"

Zohran Mamdani također je rekao da je objasnio Donaldu Trumpu kako je jedan od njegovih „prioriteta” sudbina tisuća Njujorčana haićanskog podrijetla kojima prijeti opasnost nakon što im je krajem srpnja ukinut status privremene zaštićenosti koji im je od 2010. omogućavao zakonit život i rad u Sjedinjenim Državama.