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Trump promijenio ton prema Mamdaniju: Više nije "mali komunist". Sad "može biti sjajan gradonačelnik"
Donald Trump i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani u ponedjeljak su odaslali sliku srdačnosti tijekom rasprave o imigracijskoj politici američkog predsjednika i njujorškom stambenom projektu vrijednom više milijardi dolara.
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Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka iza zatvorenih vrata na Manhattanu, američki predsjednik izjavio je da taj mladi demokratski političar lijevih uvjerenja, inače žestoki protivnik njegovih politika, ima „potencijal” postati „sjajan gradonačelnik”.
Mamdani je opisao njihov razgovor „produktivnim”, dodavši da su obojica bili „vrlo otvoreni po pitanju (svojih) brojnih neslaganja”.
Istaknuo je kako su se dogovorili da će „uspostaviti novu razinu dijaloga” između svojih timova u vezi s velikim projektom izgradnje pristupačnih stambenih jedinica u četvrti Queens.
„O razvoju (tog projekta) govorimo već pedeset godina. Možda oni imaju priliku to i ostvariti”, komentirao je predsjednik, koji je rođen u New Yorku.
Zohran Mamdani također je rekao da je objasnio Donaldu Trumpu kako je jedan od njegovih „prioriteta” sudbina tisuća Njujorčana haićanskog podrijetla kojima prijeti opasnost nakon što im je krajem srpnja ukinut status privremene zaštićenosti koji im je od 2010. omogućavao zakonit život i rad u Sjedinjenim Državama.
„Cijenim što se to uzelo u obzir”, kazao je.
Ranije je prvi muslimanski gradonačelnik u povijesti New Yorka kritizirao Trumpa zbog toga što brani najbogatije Amerikance, unatoč tome što je izabran na temelju obećanja vezanih uz kupovnu moć.
„Nastavit ću razgovarati s predsjednikom i, iskreno, sa svakim tko može donijeti olakšanje stanovnicima ovog grada”, ustvrdio je Mamdani.
Nakon mjeseci oštrih međusobnih prepirki, njih su se dvojica sastala u Bijeloj kući ubrzo nakon izbora za gradonačelnika u studenome 2025. godine. U Ovalnom uredu razmijenili su osmijehe i obećali suradnju.
Tijekom kampanje za gradonačelnika, tada 80-godišnji Trump nazvao je 34-godišnjeg Mamdanija „malim komunistom”. Mamdani se predstavljao kao protivnik predsjednika, kojeg je optužio za „fašizam”.
Njih su se dvojica ponovno sastala u Bijeloj kući u veljači.
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