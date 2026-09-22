Sanitarni inspektori kao tajni kupci: Provjeravali higijenu, torbe dostavljača i što vam stiže na vrata

I dalje ima higijenskih propusta, ali ono što je bitno jest da imamo značajan napredak u odnosu na prošlu godinu. Prošle smo godine imali 68 posto nesukladnih uzoraka, a ove godine svega 20 posto. Vidi se bolji pomak kod samih dostavljača, u uvjetima higijene i njihovim torbama, kao i u procedurama koje su sami agregatori uspostavili kako bi im omogućili redovito pranje, čišćenje i održavanje tih torbi. Ugostiteljski se objekti mijenjaju i tu imamo napredak, ali još uvijek ima prostora za daljnje unapređenje.