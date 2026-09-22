ciljani nadzor
Sanitarni inspektori kao tajni kupci: Provjeravali higijenu, torbe dostavljača i što vam stiže na vrata
Nadzor sanitarne inspekcije donio je zanimljive rezultate o čemu je RTL razgovarao s Ružicom Vazdar, načelnicom Sektora sanitarne inspekcije Državnog inspektorata
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S Ružicom Vazdar razgovarao je RTL.
Nadzirali ste i gastro kutke u trgovačkim lancima. Što se tu pokazalo?
Taj je nadzor obuhvatio 72 trgovačka lanca. Tu smo detaljno pregledali kako funkcioniraju sustav samokontrole, higijenski uvjeti, sljedivost i rokovi trajanja na odjelima gdje se priprema gotova hrana te gdje se narezuju naresci i sirevi za krajnjeg potrošača.
Što su pokazali rezultati?
Rezultati su pokazali da postoje određene nesukladnosti, odnosno da nisu ispunjeni svi higijenski zahtjevi. Prvo, nemaju sve osobe položena znanja o takozvanom higijenskom minimumu. Postoje propusti u nekim higijenskim načinima postupanja, a postoje i neki nedostaci kod određivanja roka trajanja.
Što to što ste pronašli znači za krajnjeg potrošača?
Ono što je jako bitno i najvažnije za krajnjeg potrošača da je sva ta pregledana hrana zdravstveno ispravna. Radi se o sitnim propustima, odnosno nedostacima po zahtjevima koji proizlaze iz propisa, a koje su subjekti dužni otkloniti, odnosno unaprijediti kako bi u potpunosti bili usklađeni s propisima.
Nadzirali ste i torbe za dostavu hrane. Kako je to izgledalo?
Jesmo. To je akcija koju smo ponovili od prošle godine. Prošle smo godine imali jednu veliku akciju, a na isti smo je način proveli i ove godine. Obuhvatili smo čak i nešto veći broj uzoraka. Kreće tako da inspektor naruči hranu kao tajni kupac. Ta se hrana isporuči te se odnese na analizu u laboratorij.
Pri samom dospijeću hrane pregledavaju se uvjeti i način na koji je ona zapakirana, kako izgledaju termotorbe i kako izgledaju dostavljači. Od njih se prikupe podaci kako bi se znalo kod kojeg su agregatora zaposleni. Nakon toga slijedi nadzor i samog agregatora. Ukoliko su ispitani uzorci bili nesukladni, obavljaju se nadzori i kod samog ugostitelja od kojeg je hrana isporučena.
Što su tu pokazali rezultati?
I dalje ima higijenskih propusta, ali ono što je bitno jest da imamo značajan napredak u odnosu na prošlu godinu. Prošle smo godine imali 68 posto nesukladnih uzoraka, a ove godine svega 20 posto. Vidi se bolji pomak kod samih dostavljača, u uvjetima higijene i njihovim torbama, kao i u procedurama koje su sami agregatori uspostavili kako bi im omogućili redovito pranje, čišćenje i održavanje tih torbi. Ugostiteljski se objekti mijenjaju i tu imamo napredak, ali još uvijek ima prostora za daljnje unapređenje.
Kako reagiraju dostavljači kada ih dočekaju inspektori sanitarne inspekcije?
Na trenutak budu zbunjeni, ali tu nije bilo većih iznenađenja. Naši inspektori imaju dobar pristup i znaju komunicirati s ljudima.
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