luka balen
Koliko će stajati sanacija otpada u Gospiću? Šef Fonda za zaštitu okoliša: "Moramo malo stati na loptu"
Naša reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Lukom Balenom uoči predstavljanja plana sanacije opasnog otpada u Gospiću.
"Danas se predstavlja cjelokupni plan sanacije, ali, zbog kompleksnosti lokacije i velike količine ilegalnog otpada, mi tu sanaciju provodimo u nekoliko faza. Jučer smo odabrali izvođača za rasuti, kompleksni otpad. Odabrali smo i izvođača za lokaciju u Poznanovcu. To su konkretni potezi", kazao je Luka Balen.
"I vreće su u proceduri, uzimaju se dodatni uzorci, gleda se da se sve napravi po pravilima struke. Razumijemo zabrinutost građana", dodao je.
Zakopani otpad najkompleksniji je dio sanacije
Nakon toga osvrnuo se na ono što naziva najkompleksnijim dijelom cijelog projekta.
"Što se tiče ovog najkompleksnijeg, zakopanog dijela, ta se sanacija vodi u dvije faze. Prva, koja je već krenula, jest prekrivanje, a što se tiče sanacije zakopanog dijela, proveli smo istraživanje tržišta i imamo jako velik interes domaćih i stranih tvrtki. To nam je podloga za daljnje korake", kaže.
"Plan sanacije bit će cjelovit, bit će predstavljen sa svim ovim koracima. Poruka je da se vidi kako se rade konkretni potezi. Svima je cilj da se to kvalitetno i trajno sanira te da se taj prostor vrati u prvobitno stanje.
Znanstveni savjet je uključen, svi će dati svoj stručni doprinos. Ovo je kompleksna tematika. Uključeni su i predstavnici građana i javnosti. Oni će svi biti ondje kako bi se cijeli plan predstavio, s konkretnim potezima, svim rokovima i detaljima, te kako bismo o njemu raspravili", kaže Balen.
Posao vrijedan 8,7 milijuna eura
Prokomentirao je i činjenicu da je jučer odabran izvođač za rasuti otpad – zajednica ponuditelja u kojoj je i tvrtka CEZ-A-R iz sastava Cios grupe Petra Pripuza.
"Odabrana je zajednica ponuditelja, s tvrtkom CEZ-A-R i još njih četiri. Stručno povjerenstvo izvršilo je provjeru, uzimajući u obzir da je prvi postupak završio bez ponuda, kompleksnost situacije i javni interes. Odluka je donesena sukladno proceduri. Osigurana su potrebna sredstva, a ukupan iznos ponude je 8,7 milijuna eura", kaže Balen.
"Moramo govoriti o kompleksnosti same tematike, kako u Gospiću tako i u Poznanovcu. To su velike količine heterogenog otpada, ima i opasnog i neopasnog. Riječ je o otpadu s opasnim svojstvima, pa je samim time i proces kompleksan", dodaje.
Balen: O ukupnom trošku prerano je govoriti
Osvrnuo se i na mogući ukupni trošak od 100 do 125 milijuna eura, koji je spomenuo njegov zamjenik u Fondu za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
"Što se tiče brojki, moramo malo stati na loptu. To su bile okvirne brojke iznesene u javnosti, a mi svaki postupak provodimo na temelju istraživanja tržišta. Za zakopani dio još nismo objavili postupak i zato ne mogu špekulirati. Imamo velik interes za zakopani dio otpada, i stranih i domaćih tvrtki, njih više od 15. Interes je velik", kaže.
Dio otpada bit će energetski oporabljen u cementarama
Vlada je odlučila da će oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ukloniti i zbrinuti tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, koje imaju potrebne dozvole za njegovu energetsku oporabu. Međutim, dio javnosti, osobito stanovnici Našica i Koromačnog, izrazio je zabrinutost.
"Mi razumijemo zabrinutost građana. Radi se o neopasnom otpadu, oko 300 tona za svaku od dviju cementara. To su uobičajeni materijali i vrste otpada koji se koriste u njihovim proizvodnim procesima. Takav otpad bolja je sastavnica za proizvodnju cementa nego fosilna goriva. Imamo i stručnjake koji potvrđuju te navode. Napravit će se i dodatne analize", kaže Balen.
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