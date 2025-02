Trump: Ostavio sam detaljne upute za slučaj da me ubiju. Izbrisat će ih s lica zemlje

Podijeli :

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da ima upute u slučaju da ga ubiju. Konkretnije, mislio je na Iran, koji je navodno pokušao atentat na njega neposredno prije izbora prošle godine.

“Ako bi to učinili, izbrisat će ih se s lica zemlje. Ostavio sam upute, ako to pokušaju, bit će uništeni, neće ostati ništa”, izjavio je Trump, prenosi Associated Press.

U slučaju njegove likvidacije, potpredsjednik JD Vance postao bi predsjednik, ali ne bi nužno bio vezan ikakvim uputama koje bi mu prethodnik ostavio jer ga ništa ne obvezuje na to

Savezne vlasti godinama prate iranske prijetnje Trumpu i drugim dužnosnicima njegove administracije. Jer, Trump je 2020. naredio ubojstvo Qassema Soleimanija, vođe iranske Islamske revolucionarne garde i zapovjednika njezinih specijalnih jedinica Quds.

Američko Ministarstvo pravosuđa tvrdi da su iranski dužnosnici u rujnu naredili Farhadu Shakeriju (51) da se usredotoči na praćenje i naposljetku likvidaciju Trumpa. Iranski dužnosnici su tada odbacili optužbe, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei nazvao je izvješće zavjerom krugova povezanih s Izraelom s ciljem dodatnog kompliciranja iransko-američkih odnosa.

Ali, Shakeri, afganistanski državljanin s adresom u Iranu, rekao je FBI-ju da mu je kontakt iz paravojne Revolucionarne garde Irana u rujnu dao upute da odustane od drugih zadataka i u roku od sedam dana sastavi plan za praćenje i ubojstvo Trumpa.

Ostaje nejasno kako može govoriti tako osjetljive stvari javno, a bezbrižno živjeti u Iranu…

