Nije prvi incident

Drama u najvećim litavskim zračnim lukama: Baloni privremeno prekinuli letove

Hina
25. lis. 2025. 12:14
A traveller waits outside Vilnius Airport, in Lithuania, on March 14, 2020. Lithuanian airports started sanitary controls to limit the spread of the novel coronavirus. (Photo by PETRAS MALUKAS / AFP)
PETRAS MALUKAS / AFP

Zračne operacije u dvjema najvećim litavskim zračnim lukama bile su prekinute kasno u petak na nekoliko sati zbog prisutnosti, kako se procijenilo, meteoroloških balona koji su stizali iz smjera Bjelorusije, no zračni je promet ponovno uspostavljen tijekom noći.

Riječ je o zračnim lukama u glavnome gradu Vilniusu i drugome najvećem po veličini gradu u zemlji, Kaunasu, objavili su ministarstvo prometa u Vilniusu i operateri zračnih luka.

Balone obično koriste krijumčari za ilegalno slanje cigareta iz autoritarne susjedne Bjelorusije u Litvu.

U početku nije bilo jasno koliko ih je ušlo u litavski zračni prostor. Prema podacima Nacionalnog centra za upravljanje krizama na radaru je otkriveno nekoliko desetaka navigacijskih točaka koje predstavljaju leteće objekte.

Operateri zračnih luka su kazali da je njihovo zatvaranje uslijedilo u petak oko 20.30 sati i da je utjecalo na odgađanje ukupno 40 letova, kao i na putovanja više od 6000 putnika u objema zračnim lukama.

Nekoliko sati kasnije zračne su aktivnosti i operacije nastavljene.

Nije prvi incident s balonima

Zbog incidenta je litavska pogranična služba privremeno zatvorila dva preostala otvorena granična prijelaza prema Bjelorusiji u Medininkaiju i Šalčininkaiju, rekla je premijerka Inga Ruginienė. Isprva je predviđeno da to bude do subote u podne.

Normalno funkcioniranje zračne luke u Vilniusu već je privremeno poremećeno zbog balona u utorak navečer, što je treći incident u ovome mjesecu.

Kako je novinarima rekao ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratovič, trenutačno nema dokaza koji bi ukazivali na to da se baloni koji su poslani zrakom iz smjera Bjelorusije namjerno koriste za oštećenje kritične infrastrukture ili objekata važnih za nacionalnu sigurnost.

Posljednjih tjedana je prisutnost dronova u području nekoliko velikih europskih zračnih luka rezultirala znatnim poremećajem u zračnom prometu.

U više su navrata otkazivani letovi i zatvoren je zračni prostor više zračnih luka, a među pogođenima su bile i one u Münchenu i Frankfurtu.

Teme
Litva meterološki baloni

