PONOSNO BILA IZLOŽENA

Svaka kuća u Jugoslaviji ju je imala, ali danas je se gotovo nitko ne sjeća

N1 Slovenija
23. lis. 2025. 22:44
KUĆA U JUGOSLAVIJI
N1 BiH

Raskošna kristalna pepeljara ponosno je bila izložena u gotovo svakom domu u Jugoslaviji. Sjećate li je se?

U bilo kojoj sobi u bivšoj Jugoslaviji ovaj je predmet zasigurno bio ponosno izložen negdje na polici ili ormaru.

Riječ je o kristalnoj pepeljari. Obično teška, profinjena i umjetnički izrađena, predstavljala je simbol elegancije i gostoljubivosti.

Gostima su je nudili uz šalicu kave i domaće kekse, a tijekom blagdana krasila je stol uz kristalne čaše i čipkaste salvete. Često se darivala za vjenčanja ili obljetnice, a gotovo svaka domaćica imala je barem jednu, piše portal Govori.se.

Danas ih gotovo više i ne viđamo, osim možda u nekoj zaprašenoj vitrini ili na tavanu kod roditelja i djedova i baka.

Teme
kristalna pepeljara pepeljara

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

