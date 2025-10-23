PONOSNO BILA IZLOŽENA
Svaka kuća u Jugoslaviji ju je imala, ali danas je se gotovo nitko ne sjeća
Raskošna kristalna pepeljara ponosno je bila izložena u gotovo svakom domu u Jugoslaviji. Sjećate li je se?
U bilo kojoj sobi u bivšoj Jugoslaviji ovaj je predmet zasigurno bio ponosno izložen negdje na polici ili ormaru.
Riječ je o kristalnoj pepeljari. Obično teška, profinjena i umjetnički izrađena, predstavljala je simbol elegancije i gostoljubivosti.
Gostima su je nudili uz šalicu kave i domaće kekse, a tijekom blagdana krasila je stol uz kristalne čaše i čipkaste salvete. Često se darivala za vjenčanja ili obljetnice, a gotovo svaka domaćica imala je barem jednu, piše portal Govori.se.
Danas ih gotovo više i ne viđamo, osim možda u nekoj zaprašenoj vitrini ili na tavanu kod roditelja i djedova i baka.
