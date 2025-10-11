Baltičke države pripremaju se za ruski napad, ali postoji problem

Rusija tvrdi da ne planira napad na NATO. No, baltičke države, koje su prije raspada Sovjetskog Saveza bile pod ruskom vlašću, posljednjih su godina udvostručile svoje obrambene izdatke, izvještava Reuters. Sve tri također su ojačale i modernizirale planove za izvanredne mjere, a od svibnja ove godine surađuju i na području civilne zaštite.