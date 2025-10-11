Estonija, Latvija i Litva
Baltičke države pripremaju se za ruski napad, ali postoji problem
Tri baltičke države sve su zabrinutije zbog Rusije i pripremaju planove za slučaj ruskog napada. Smatraju da bi se preventivnom pripremom mogla izbjeći zbrka tijekom mogućih evakuacija.
Estonija, Latvija i Litva već su dugo zabrinute zbog moguće ruske agresije. U posljednje vrijeme zabrinutost su dodatno povećali preleti ruskih lovaca i nepoznatih dronova u europskom zračnom prostoru.
Rusija tvrdi da ne planira napad na NATO. No, baltičke države, koje su prije raspada Sovjetskog Saveza bile pod ruskom vlašću, posljednjih su godina udvostručile svoje obrambene izdatke, izvještava Reuters. Sve tri također su ojačale i modernizirale planove za izvanredne mjere, a od svibnja ove godine surađuju i na području civilne zaštite.
Reuters je došao do detalja navedenih planova za izvanredne situacije. “Moguće je da ćemo na granicama Baltičkog mora vidjeti moćnu vojsku čiji će očiti cilj biti zauzimanje sve tri države u roku od tri dana do tjedan dana”, razmišlja voditelj litvanske vatrogasne službe Renatas Pozela.
Masovne migracije i evakuacije
Rusija bi u tom slučaju mogla sabotirati komunikacijske i prometne veze, što bi izazvalo masovne migracije i evakuacije, građanske nemire i lažne vijesti.
“O tome razgovaramo svaki mjesec, svaki tjedan – na poslu, kod kuće, posvuda”, rekao je 31-godišnji Arminas Raudys, volonter koji je ovaj tjedan u Litvi sudjelovao u vježbi kao evakuirana osoba.
U evakuaciju uključeno 400.000 ljudi
Vježba je uključivala evakuaciju stotinu ljudi iz glavnog grada, ali stvarni planovi predviđaju povlačenje znatno većeg broja stanovnika. Dužnosnici su za Reuters izjavili da bi se evakuirala polovica stanovništva koje živi unutar 40 kilometara od ruske i bjeloruske granice – ukupno oko 400.000 ljudi.
Većina evakuiranih, oko 300.000, bila bi smještena u gradu Kaunasu, jer ima dovoljno prostora u sveučilištima, školama, katoličkim crkvama i areni.
Plan u većim gradovima također predviđa sabirna mjesta, određuje autobuse i vlakove za prijevoz, a skladišta važnih zgrada opskrbljena su nužnim potrepštinama i sklopivim ležajevima.
Oni koji bi bježali automobilima bili bi preusmjereni na sporedne ceste, dok bi glavne ceste bile rezervirane za vojna vozila. Stanovnicima je već dostupan zemljovid sigurnih područja u kojima bi mogli potražiti utočište u slučaju napada.
“To je vrlo umirujuća poruka našem društvu – da smo spremni i da planiramo. Odradili smo svoju domaću zadaću”, smatra litavski ministar vanjskih poslova Kestutis Budrys.
Problem: kako do ostatka Europe?
Nijedna od triju baltičkih država nema detaljne planove za preseljenje stanovnika izvan svojih granica. Stanovnici bi mogli pobjeći u Poljsku kroz Suwalki koridor, no postoji mogućnost blokade. Ruske snage bi kroz tu jedinu točku između baltičkih država i članice NATO-a mogle odsjeći sve tri zemlje od ostatka Europe, procjenjuje savjetnik za masovne evakuacije estonske službe spašavanja Ivar Mai.
Estonija priprema planove za preseljenje desetine svojih 1,4 milijuna stanovnika u privremena skloništa, dok će se mnogi drugi vjerojatno preseliti kod rodbine, dodaje Mai.
Latvija procjenjuje da bi trećina njezinih 1,9 milijuna stanovnika mogla napustiti svoje domove.
“Planiramo za sve moguće scenarije”, rekao je zamjenik ravnatelja latvijske državne vatrogasne i spasilačke službe Ivars Nakurts.
