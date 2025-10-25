Ispitivanje javnog mnijenja koje je proveo Ipsos, a čiji su rezultati objavljeni u subotu, pokazalo je da je PVV u vodstvu, ali s manjom razlikom nego prije. Ispitivanje je pokazalo da bi PVV dobio 26 od 150 zastupničkih mjesta u donjem domu parlamenta, a lijeva koalicija Zelenih i laburista, centrista D66 i demokršćana 20 do 23 zastupnika. Ispitivanje ima marginu pogreške od 2 mjesta na obje strane.