Petrović: Ovo je razlog zašto je radikalna desnica uspjela postići znatne rezultate u EU-u

Gost našega Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Nikola Petrović sa Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Razgovarali su o budućnosti Europske unije i rastu radikalne desnice.
Nikola Petrović u svom znanstvenom radu već dulje vrijeme bavi se ekstremnom desnicom u Europi, a smatra da ona danas kao politička sila uvelike bazira svoju snagu na jednom pitanju.
"Radikalna desnica nastala je prvenstveno na tim nekim povijesnim pitanjima, no danas je ključno pitanje imigracije. Rast radikalne desnice vezan je prvenstveno uz migrantsku krizu iz 2015. i pokrete koji su od tog pitanja stvorili jedan tip moralne panike u kojoj se govori o propasti Zapada, zapadnih gradova od imigracije, zbog multikulturalizma. To je jedan od razloga zašto je radikalna desnica uspjela postići znatne rezultate u mnogim državama Europske unije. U anketama ključnih europskih zemalja desnica stoji jako dobro."
Nigel Farage, Marine Le Pen, Viktor Orban, Giorgija Meloni, sve redom desni populisti, ali što ih povezuje?
"Radi se o radikalnoj desnici, osim u nekim slučajevima poput radikalnog krila AfD-a, koje želi srušiti njemački demokratski poredak, to je ekstremna desnica. A radikalna desnica želi radikalno promijeniti Europu kakva postoji u posljednjih 50, 60 godina. Osim imigracije, tu je ključno pitanje i euroskepticizma, ali izvor je isti: nacionalni identitet ugrožen je ili od imigranata ili od nadnacionalne zajednice poput EU. To povezuje sve te aktere poput Orbana, Faragea. Euroskepticizam je jak. Marine Le Pen dovodi u pitanje francuski odnos s Europskom unijom."
Koliko je zaista ugrožen politički projekt Europske unije?
"Ključan mi se čini slučaj Francuske. Vlast Emmanuela Macrona je u krizi. On je važan kao europski lider, ali ima velike probleme u unutarnjoj politici. On je na neki način pojeo i lijevi i desni centar, ali taj njegov pokret nije toliko ukorijenjen u francuskom društvu i nema toliko snagu kao što su imali recimo socijalisti i golisti. Jačanje radikalne ljevice i desnice sve više u pitanje dovodi europski projekt. Ključno će biti pitanje francuskih predsjedničkih izbora", kaže Petrović.
