Petrović: Ovo je razlog zašto je radikalna desnica uspjela postići znatne rezultate u EU-u

"Ključan mi se čini slučaj Francuske. Vlast Emmanuela Macrona je u krizi. On je važan kao europski lider, ali ima velike probleme u unutarnjoj politici. On je na neki način pojeo i lijevi i desni centar, ali taj njegov pokret nije toliko ukorijenjen u francuskom društvu i nema toliko snagu kao što su imali recimo socijalisti i golisti. Jačanje radikalne ljevice i desnice sve više u pitanje dovodi europski projekt. Ključno će biti pitanje francuskih predsjedničkih izbora", kaže Petrović.