"Kako sam se spasila?"

Eleonora je preživjela požar u švicarskom skijalištu, objavila slike iz bolnice

24. sij. 2026. 14:36
Švicarska
MAXIME SCHMID / AFP

Eleonora Palmieri preživjela je požar u baru Le Constellation u Crans-Montani, u kojem je u noći na Novu godinu život izgubilo 40 ljudi. Ova 29-godišnja talijanska veterinarka, podrijetlom iz Cattolice pokraj Riminija, zadobila je teške opekline. Prebačena je u bolnicu u Milanu, gdje se i dalje nalazi na liječenju.

Na Instagramu je mlada žena podijelila nekoliko fotografija iz svoje svakodnevice. Na njima se vidi njezino opečeno lice te ruke i šake prekrivene zavojima. U emotivnoj poruci zahvalila je obitelji, partneru, ali i medicinskom osoblju. „Veliko hvala liječnicima i cijelom bolničkom osoblju koji se o meni brinu s velikim profesionalizmom i humanošću“, napisala je.

Eleonora Palmieri
Screenshot/ Instagram

Iako se još oporavlja, Eleonora ne zaboravlja žrtve tragedije. „Moje misli su sa svima koji nisu preživjeli“, poručila je.

U razgovoru za talijanski dnevni list La Repubblica, preživjela je ispričala detalje kobne noći. Navela je da je iz zapaljenog bara uspjela pobjeći u posljednjem trenutku. „Kako sam se spasila? Ne znam. Instinkt za preživljavanjem izbacio me van“, ispričala je.

Crans-Montana Eleonora Palmieri Švicarska

