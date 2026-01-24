Eleonora je preživjela požar u švicarskom skijalištu, objavila slike iz bolnice

Eleonora Palmieri preživjela je požar u baru Le Constellation u Crans-Montani, u kojem je u noći na Novu godinu život izgubilo 40 ljudi. Ova 29-godišnja talijanska veterinarka, podrijetlom iz Cattolice pokraj Riminija, zadobila je teške opekline. Prebačena je u bolnicu u Milanu, gdje se i dalje nalazi na liječenju.
Na Instagramu je mlada žena podijelila nekoliko fotografija iz svoje svakodnevice. Na njima se vidi njezino opečeno lice te ruke i šake prekrivene zavojima. U emotivnoj poruci zahvalila je obitelji, partneru, ali i medicinskom osoblju. „Veliko hvala liječnicima i cijelom bolničkom osoblju koji se o meni brinu s velikim profesionalizmom i humanošću“, napisala je.
Iako se još oporavlja, Eleonora ne zaboravlja žrtve tragedije. „Moje misli su sa svima koji nisu preživjeli“, poručila je.
U razgovoru za talijanski dnevni list La Repubblica, preživjela je ispričala detalje kobne noći. Navela je da je iz zapaljenog bara uspjela pobjeći u posljednjem trenutku. „Kako sam se spasila? Ne znam. Instinkt za preživljavanjem izbacio me van“, ispričala je.
