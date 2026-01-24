Eleonora je preživjela požar u švicarskom skijalištu, objavila slike iz bolnice

Na Instagramu je mlada žena podijelila nekoliko fotografija iz svoje svakodnevice. Na njima se vidi njezino opečeno lice te ruke i šake prekrivene zavojima. U emotivnoj poruci zahvalila je obitelji, partneru, ali i medicinskom osoblju. „Veliko hvala liječnicima i cijelom bolničkom osoblju koji se o meni brinu s velikim profesionalizmom i humanošću“, napisala je.